梅艷芳媽媽離世︱梅啟明被爆曾揮錘仔逼母攞錢 梅媽受驚留醫3個月

梅艷芳的母親覃美金（梅媽）於8月30日離世，享年102歲。梅媽生前已公開與長子梅啟明斷絕母子關係，梅媽死訊傳出後，梅啟明亦趕赴醫院了解情況，更表明會以兒子身份為母辦理身後事，要求動用梅艷芳信託基金「風光大葬」。不過，梅媽生前好友、資深傳媒人潘小文今日（31日）與李婉華在YouTube頻道直播重磅爆料，大爆梅啟明長年逼母搾乾積蓄、甚至揮鎚恐嚇的驚人內情！

梅啟明表明會以兒子身份為母辦理身後事，要求動用梅艷芳信託基金「風光大葬」。(鄧穎琪 攝）

梅啟明曾鎚仔扑爆門窗逼母攞錢

潘小文爆料指出，梅媽與梅啟明母子決裂的真正導火線，是梅啟明長期向梅媽索取金錢，早已將老人家徹底「搾乾搾淨」。最瘋狂的一次，梅啟明在家中翻箱倒櫃搜刮金錢，其間竟失控狂揮鎚仔，將屋內所有窗戶及門鎖全部打爆打爛，企圖強行搶奪財物！當時患有心臟病的梅媽受驚過度，需緊急送院留醫長達三個月。正因這次令人髮指的「鎚仔威嚇」事件，梅媽對兒子徹底絕望死心，決意切斷母子關係。

潘小文爆梅啟明曾揮錘仔扑爆門窗逼母攞錢料。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

梅媽欠龐大訴訟費破產全靠孫兒找數

潘小文又透露，梅啟明一直關注梅媽的遺產，但事實上梅媽早已身無分文，甚至可能陷入負數。由於梅媽因信託基金衍生的法律訴訟費用龐大，且一直無力清還，數年前更遭律政司申請破產。她解釋，梅媽曾因搬屋而未能收到法院及律政司文件，待驚悉自己面臨破產時，早已欠債累累。最終全靠梅媽的孫兒、即梅啟明的侄仔，動用個人儲蓄代為清還欠款，才助梅媽度過難關。