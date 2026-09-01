王晶訪談｜批內地頂流不會演戲　評景甜事件直言前任孫宇晨太低級

香港名導王晶近日在YouTube頻道訪談中大膽開炮，直言「中國內地頂流都不會演戲」，迅速掀起熱議。不過，他的矛頭並非單純指向演員的個人能力，而是揭露流量經濟主導下，影視行業長期存在的生態矛盾。



王晶指出，中國內地演員之間出現明顯的「兩極化」現象：頂流男女主角負責扛起流量，但缺乏演技；反觀一眾配角，個個演得龍飛鳳舞，撐起整部作品的表演質感。

王晶訪談大膽開炮，批中國內地頂流都不會演戲。（微博圖片）

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王晶認為，問題的癥結在於當紅藝人忙於應付大量商業活動，經紀公司以他們的時間換取利益，令藝人難以靜下心鑽研劇本、揣摩角色。他強調，這番話並非針對任何特定演員，而是對整個影視產業生態的觀察。

王晶的言論進一步挑起「流量與演技」的對立，也戳破了「主角負責流量，配角負責演技」的行業現象。不少網民認同他的觀點，認為這番話戳破了娛樂圈的亂象，也提醒外界反思將藝人視為「一次性消耗品」的行業生態。

不過，也有人認為王晶的論調過於武斷，並以肖戰、易烊千璽等新生代男星為例，指出他們近年演技有所進步或獲得獎項肯定，證明仍有流量明星努力磨鍊表演，不應一竿子打翻一船人。有人提出，王晶自身也身處商業體系，過往作品同樣依賴流量明星，轟其言論雖有道理但略顯諷刺，質疑他根本在博取話題熱度。

看不起孫宇晨作法

中國內地女星景甜近日遭富豪孫宇晨自曝戀情，更公開兩人交往內幕及金錢糾紛，令這段感情風波鬧得沸沸揚揚。王晶對此也發表看法。

他認為分手見人品，

男孩子花的錢，要女方退回來，那真的太沒有風度了，我看不起他，太低級了。

他認為，真正有風度的男人不會說前任半句壞話，「做得漂亮體面，往後還會有大把女孩喜歡你。」

此外，曾與景甜合作的于正也髮長文力挺她，稱「景甜真的是個蠻好的女生」。他憶述，景甜拍攝《班淑傳奇》時已經走紅，卻仍像新人般接受試鏡，表現也獲得導演和平台認可。不過，于正坦言，自己當時受網絡輿論影響，對她抱有偏見，不僅壓低片酬，還要求她與自己及工作人員一同入住影都賓館招待所。

于正為景甜發聲，直言她是個蠻好的女生。（小紅書＠于正）

于正原以為景甜會因住宿環境欠佳而打退堂鼓，沒想到她二話不說便搬了進去，與工作人員同吃同住、一起鑽研劇本。他更稱，景甜表現出色，

全劇組沒有一個人不喜歡她。

後來，于正為捧新人籌拍《正好遇見你》，邀請景甜客串一角，她連角色都沒細問便一口答應，並稱于正是第一個邀請她拍電視劇、肯定她演技的人，因此無論如何都要來幫忙。于正藉此大讚她有情有義。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】