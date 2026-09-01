《寶貝智多星2》Jaye P. Morgan離世　曾電視直播脫衣露胸遭封殺

曾在電影《寶貝智多星2》（Home Alone 2）中，飾演遊戲節目明星的女星潔伊P摩根（Jaye P. Morgan）傳出離世，享壽94歲。



潔伊P摩根從1950年代一路走紅，後來成為綜藝節目熟面孔，不過真正讓她在美國電視史留下深刻印記的，卻是一場發生於1978年的直播插曲。當年她在節目中突然解開衣釦、露出胸部，事後不僅遭到節目開除，還被NBC封殺，成為轟動一時的電視事件。

Jaye P. Morgan離世，享壽94歲。（IG@themuppets）

Jaye P. Morgan曾出演《寶貝智多星2》，合作過佐治古尼，1978年電視直播大膽脫衣露胸遭封殺：

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潔伊的演藝生涯其實早在這場風波之前便已相當亮眼。她1953年推出《Life Is Just a Bowl of Cherries》後受到矚目，隔年更登上告示牌排行榜第3名，奠定歌手地位。進入1960年代，她逐漸將工作重心轉往電視與戲劇。

隨著知名度持續攀升，潔伊並未將發展侷限在綜藝圈，電影作品同樣不少。她曾參與《通用電氣劇場》（G.E. True Theater），也曾和強沃特（Jon Voight）合作演出《美國小子》（Lucas），後來更參與佐治古尼（George Clooney）執導的《危險性私隱》（Confessions of a Dangerous Mind）。另外，她也在1990年代經典喜劇《寶貝智多星2》，片中她飾演電視遊戲節目明星，成為電影裡的一個熟悉身影。

潔伊的感情生活也同樣受到外界關注，她一生曾有過3段婚姻，並與音樂家前夫阿特．凱恩（Art Kane）收養兒子保羅。1992年接受訪問時，她談到自己的婚姻經歷，坦率表示自己曾經擁有幾任很棒的丈夫，但最後仍認為，

我只是單純不喜歡婚姻生活。

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