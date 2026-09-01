金馬影帝陳松勇病逝5年　贈印尼看護近百萬遺產　傳1年花光再打工

金馬影帝陳松勇5年前因腎衰竭病逝，享壽80歲，身後留下2700萬（台幣，下同，約669萬港元）現金與林口約3000千萬（約743萬港元）房產。



陳松勇一生未娶妻生子，遺囑交代部分遺產400萬（約99萬港元）交給晚年照顧他生活起居、情同父女的印尼看護Yule，讓對方可以回印尼做生意，當時還蔚為佳話。不過，事隔5年，近日傳出Yule已花光400萬元，再度往台做看護。

陳松勇跟發哥結片緣，角色為大圈龍。(《監獄風雲2逃犯》)

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日前有網友在社群爆料，陳松勇離世後留下現金與房產約5700萬元遺產，照顧他的看護Yule照遺囑分配分得400萬元，資深媒體人粘嫦鈺4年前曾透露，Yule回印尼後開始從事手工餅乾事業，還在網絡上售賣，另一說是指她在印尼買了土地、房子，如今在印尼社團則指Yule拿到400萬後，在一年內便已耗盡，才又重操舊業來台當看護。

陳松勇憑侯孝賢執導的《悲情城市》，獲金馬獎最佳男主角。（《悲情城市》劇照）

陳松勇離世後，遺囑執行人是摯友陳韋翰，據「三立娛樂星聞」報導，陳韋翰提到，Yule在印尼開了一家大型超市，「她之前有傳超市的相片給我，而且她在印尼買了很多土地。」對於網絡傳聞，陳韋翰致電給Yule求證，但目前未獲回應。

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