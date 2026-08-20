徐懷鈺遭弟控訴離家12年還搶亡母遺產　發聲反擊：在家中受盡委屈

徐懷鈺（yuki）曾上節目吐露過往收入全交給媽媽，現被弟弟控訴對去年過世的媽媽不聞不問，且還想分遺產，對此，她委託律師鄭重澄清，表示在原生家庭受盡委屈，無法透過幾個字交代清楚。



「壹蘋新聞網」報導徐懷鈺離家12年，不撫養母親且不出席母親喪禮，現在卻要分千萬遺產。

徐懷鈺曾上節目吐露過往收入全交給媽媽，現被弟弟控訴對去年過世的媽媽不聞不問，且還想分遺產。（IG@yuki_hsu）

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徐懷鈺的弟弟稱遺產金額不是重點，而是難過徐懷鈺在媽媽生病期間、過世之後，不曾回家探望、祭拜，且媽媽沒講過徐懷鈺的壞話，並強調有人轉交訃聞給徐懷鈺，酸說「不然她怎麼知道要回來分遺產」。

其實徐懷鈺去年上胡瓜YT節目「下面一位」時，曾脫口「我媽應該是不疼我」，也說當年簽錯合約，苦笑表示：

合約都不是真的，錢不在我身上，都在媽媽手上。

她當時工作停擺，家人只說「只能幫點小忙」，後來因為拍戲導致頸椎受傷，身旁不見家人，更讓她心寒的是，媽媽竟然對她說：「讓歌迷照顧妳就好。」

如今被爆跟家人失聯、對亡母置之不理並要分遺產，徐懷鈺透過律師反擊，聲明談到徐懷鈺為家庭出錢出力，母親名下財產基本上都是徐懷鈺工作所得，直至離家前徐懷鈺收入全由母親管理掌握，

與原生家庭有諸多複雜情感糾結難解，固感遺憾，徐小姐在關係中也受盡委屈，實難以一言以蔽之。

針對遺產問題，律師聲明表示徐懷鈺均委由律師依法處理，「爆料者若係徐小姐之親屬，應循法律程序，而非試圖透過媒體來抹黑徐小姐，循此作法其心可議。徐小姐實無法再承受情感勒索。往後均請律師依法全權處理」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】