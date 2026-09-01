林德信爆6歲親耳聽林子祥吳正元離婚極震撼　一唱到呢首歌慘淚崩

林子祥與前妻吳正元的兒子林德信（Alex）日前作客訪談節目《浪談老事 Long Time No See》，罕有剖白家庭與童年往事。他在節目中重提6歲時得知父母離婚的沉痛經歷，更透露近年如何將這份深藏心中的童年創傷，轉化為演繹音樂作品的養分。



林德信作客訪談節目《浪談老事 Long Time No See》，罕有剖白家庭與童年往事。（YouTube@輕鬆啲 HZD）

林子祥親口宣布離婚成6歲創傷

在節目中，林德信回憶起大約6、7歲在美國生活時，原本只是一個平凡的日子，自己還在外邊玩耍，豈料爸爸林子祥突然叫他坐到梳化上，親口跟他講：「我同你媽咪要離婚喇，咁以後即係我未必可以成日喺度陪住你。」林德信坦言這番話對當時年幼的他衝擊極大，甚至覺得自己的心靈在很長一段時間裏都停留在6歲那一年。

育有一子林德信及一女林德懿。（網上圖片）

他感嘆，即使現在長大成人，有許多時間去沉澱這段人生轉捩點，但每當回望，仍會感到一種難以言喻的無助與震撼：「有好多時間去思考返呢個 moment，就都仲覺得，嘩！好多時候我都仲覺得我係仲停留咗喺嗰個六歲嘅我。」

林德信坦言一度覺心靈停留在童年。（Instagram@alamfish）

唱《分分鐘需要你》感觸淚崩

林德信透露，這段童年陰影在他早前參與歌舞劇時再次被翻開。當時導演希望他回想一個與父親最難忘的時刻，並帶著那個6歲小朋友渴望父愛的情感去演唱《分分鐘需要你》。原本是一首甜蜜冧歌，但當他將「願我會揸火箭，帶你到天空去」代入自己渴望與爸爸飛走的童年內心世界時，歌詞瞬間化作對父愛的無奈與渴求，令他每次唱到這首歌都忍不住淚崩。

林德信透露曾唱《分分鐘需要你》感觸淚崩。（YouTube@輕鬆啲 HZD）

感激媽咪吳正元無私力撐

除了談及父親，林德信亦非常感激母親吳正元對他的深遠影響。他指媽媽在70至80年代曾任職唱片公司幕後，讓他自小在充滿音樂氛圍的環境下成長。他感性表示，媽媽是他人生中最重要的後盾，每個成長階段都無條件地支持他。林德信更特別提到童年時，母親每晚都會唱搖籃曲哄他入睡，在他心中這才是最完美的音樂版本：「我嗰個（《每一個晚上》）版本呢係乜都冇嘅，But full of magic，因為嗰個版本呢，就係我媽咪每晚哄我瞓覺唱緊。」