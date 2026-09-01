陳展鵬驚爆早年曾陷八位數合約糾紛　分期5年還清酬金獲封真君子

現年49歲的無綫視帝陳展鵬近日登上風水命理節目《玄戰》擔任出題嘉賓，於節目中首度公開一個隱藏多年的重大秘密。陳展鵬向參賽者提問：「2021年發生咗一件事，呢件事對於我人生嚟講係好大嘅挑戰，究竟係發生咗咩事？同埋呢件事處理好未？」隨後他親自揭開這宗涉及「八位數字」巨額酬金的合約糾紛。

陳展鵬近日登上風水命理節目《玄戰》擔任出題嘉賓。（《玄戰》節目截圖）

疫情爆發陷入八位數合約糾紛

陳展鵬在節目中透露，他在2019年至2020年間曾洽談並接下了一份高達八位數字（逾千萬元）酬勞的代言宣傳合約。然而，隨後全球爆發嚴峻疫情，導致活動及宣傳安排大受影響，他最終未能完整執行合約所列出的內容。雖然雙方簽訂的合約中，並未有任何條款註明陳展鵬需要為此進行賠償，但在法理之外，陳展鵬選擇了道義。為了不讓合作夥伴蒙受損失，他毅然決定將已收取的巨額酬金中的三分之二退還給客戶。此話一出，令在場的所有嘉賓及參賽者大為驚訝，無不佩服其重情重義。

陳展鵬自爆疫情期間陷八位數合約糾紛。（《玄戰》節目截圖）

陳展鵬分期5年還清酬金

至於為何未能即時一次性歸還龐大金額？陳展鵬坦言當時面臨人生極大的兩難處境。原來，他在收到該筆酬金後，已第一時間用作置業，買下人生第一層樓送給母親以盡孝心。面臨突如其來的合約變故，陳展鵬選擇主動向客戶誠懇協商，用五年的時間還清酬金。陳展鵬情願自己背負長達5年的還款壓力，亦要兼顧對母親的孝道與對客戶的責任。經過5年來的努力與堅持，陳展鵬表示目前已將該筆八位數的款項全數還清，事件順利圓滿解決。

陳展鵬主動與客戶誠懇協商分五年時間還清酬金。（《玄戰》節目截圖）

陳展鵬主動與客戶誠懇協商分五年時間還清酬金。（《玄戰》節目截圖）

陳展鵬獲網民一面倒狂讚

節目播出後，陳展鵬這一段鮮為人知的過往迅速在各大討論區掀起熱烈討論。不少網民被他的俠義精神深深打動，紛紛一面倒留言力撐，大讚他有道義、顧大局：「煎 Pan 真係好好」、「thanks thanks thanks thanks 陳展鵬」，直指他是演藝圈中罕有的真君子，令人大為動容。