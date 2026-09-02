林德信喜迎二公主爆爺爺林子祥搶住起名　大讚太太超標滿分

林德信（Alex）的太太日前順利誕下二胎，家中再添一名千金。林德信日前於時裝活動現身接受訪問時，坦言經歷過頭胎的經驗後，太太今次分娩心情輕鬆不少，夫妻倆亦更加懂得享受整個過程。



林德信與拍拖逾五年的圈外女友Candace於2023年結婚，婚後育有女兒「林明」。（IG@candacepooon）

預告林子祥將公開二孫女名字

談到產房紀錄，林德信坦言上次長女出世時被妻子禁止拍攝，讓他深感遺憾；今次他終於成功拍下愛女降生的寶貴畫面，完成心願。此外，爺爺林子祥（阿Lam）今次在港親自見證二孫女出世，林德信透露父親熱衷於幫孫女起名，如今小女兒即將滿月，其正式名字預計將於本周內正式向外界公布。由於大女出生時阿Lam因工作不在香港，今次有幸在港親眼見證二孫女的誕生，與孫女相處的時間大增。

林德信上月宣佈愛妻誕下第二胎女兒。（IG/@alamfish）

被問到會否「追多個」讓父親繼續發揮取名才華，Alex笑言養育小孩殊不簡單，但若能「兩女一子」湊成更豐富的家庭固然理想，現階段會抱持順其自然的心態，並坦承首要任務是努力工作多賺奶粉錢。

林子祥熱衷於為孫女取名，大女兒「林明」就是由爺爺親自取名。（IG@candacepooon）

讚妻子偉大承諾二人世界旅行

因為近期頻繁擁抱初生愛女，林德信更不慎抱到患上肩周炎；他早前於社交平台分享治療時的抽血相片，意外引來大批網民查詢治療詳情。

因近期頻繁擁抱愛女，林德信不慎抱到患上肩周炎。（IG@alamfish）

林德信分享治療時的抽血影片。（IG@alamfish）

被問及太太產後的心情與狀態，林德信隨即大讚太太，對另一半讚不絕口。他直指老婆表現「超標滿分」，形容對方是一位非常偉大的媽媽，亦令自己對她的愛意大增。為答謝太太的辛勞，林德信早已預先許下承諾，待太太完成坐月期後，便會陪伴她來一趟二人世旅行，並交由太太全權決定旅遊地點。至於旅行期間兩名寶貝女兒會否暫時交由爺爺及嫲嫲照顧？林德信笑稱這絕對是一個極佳的提議。

林德信十分疼愛老婆與女兒。（IG@alamfish）