尹飛燕慘墮網上平價套票騙局　阮德锵爆遭索七位數「引證」險清袋

粵劇名伶尹飛燕與兒子阮德鏘（Johnson）近日慘成網上騙徒目標，母子二人險被騙走七位數。阮德鏘於8月31日晚在社交媒體連發兩帖，透露已到警署報案，並詳細揭露騙徒層出不窮的狡猾手段，坦言若非關鍵時刻及時醒覺，差一步就會「戶口一鑊端」！



粵劇名伶尹飛燕與兒子阮德鏘近日慘成網上騙徒目標。（IG@yuen_johnson）

平價套票設退款陷阱

阮德鏘透露，母親尹飛燕在Facebook看到「水舞間套票連酒店」的限量特價優惠，但要即刻過數。當時正忙得不可開交的阮德鏘，遭母親與7歲女兒輪流電話轟炸，兩嫲孫極渴望一家人欣賞演出。阮德鏘一時心軟便迅速過數。不料過數後，對方即稱優惠已停需安排退款，隨後發送仿真度極高、甚至有朱咪咪相片坐鎮的假網站連結。在忙亂與火氣中，阮德鏘輸入了銀行資料，隨後更接獲自稱「轉數快專員」電話，指其入錯戶口資金被凍結，需再過千幾蚊「證實戶口」。阮德鏘不疑有他照做，並應要求拍下戶口證明。

對方即稱優惠已停需安排退款。（FB@阮德鏘）

假退款網站仿真度高，朱咪咪都「現身」。（FB@阮德鏘）

驚覺險一鋪清袋即轉走資金保命

騙徒其後得寸進尺，竟要求阮德鏘再轉賬「七位數」作進一步引證。阮德鏘此刻猛然醒覺，反問自己：「個個引證戶口都有七位數？」他驚覺已陷入騙局，立即將戶口內資金全數轉走，才驚險避過一鋪清袋的命運。他坦言騙徒的劇本、對白與網站均花盡心思，今次雖損失數千元，但總算「命不該絕」。

阮德鏘已經報案。（FB@阮德鏘）

自爆曾戶口得80蚊

報案後返家，阮德鏘見到媽媽心疼扁嘴，孝順的他溫柔安慰：「一家人齊齊整整就夠了，哪怕是清茶淡飯。」他直言絕不責怪母親，因母親受騙出發點只是想幫自己省錢。去年與結婚7年的妻子林司敏離婚後，阮德鏘獨力撫養女兒，他更自爆去年同一天銀行戶口只剩 80蚊，差20蚊才可提款。如今走過低谷的他樂觀表示：「錢可以再賺，收拾心情，明天又是一個新挑戰！」

阮德鏘直言絕不責怪母親。（IG@yuen_johnson）