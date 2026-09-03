李克勤大仔李立仁放暑假夜生活極豐富　網民狂提醒：老竇叫你讀書

樂壇天王李克勤的19歲大仔李立仁（Ryan）近年一直在美國深造，日前他趁著暑假特意返港，並於社交平台分享了一系列多姿多采的生活記錄。不少人看到他多姿多采的夜生活與精彩行程，紛紛搬出其父親李克勤的「嚴父金句」，提醒他「學業為重」。



李克勤的19歲大仔李立仁（Ryan）趁暑假返港。（IG@ryanleecontent）

李立仁分享了一系列多姿多采的暑假生活記錄。（IG@ryanleecontent）

李克勤19歲大仔返港玩樂

李立仁的假期可謂過得相當充實，他隨後於社交平台IG上載了一系列精彩的生活照片與短片，感性留言寫道「hk summer '26 stole my heart」（2026香港夏日偷走了我的心），同時預告自己在12月將會再次返港。

李立仁預告12月再度返港。（IG@ryanleecontent）

李立仁暑假也不忘參加拍攝工作。（IG@ryanleecontent）

從李立仁分享的影像可見，他這趟香港暑期之旅可謂節目豐富。除了與一班好友熱鬧打邊爐聚餐、欣賞維港萬家燈火的璀璨夜景以及入場觀看體育球賽外，更有他穿梭於幕後參與拍攝工作的側拍花絮，盡展年輕人的活力與生活品味。值得一提的是，在美國留學期間，他曾與同校的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）傳出緋聞。不過事後姚焯菲已大方「派好人卡」，直言兩人並不符合彼此的擇偶條件，迅速澄清這段緋聞。

李立仁在維港夜景旁小酌，欣賞璀璨夜景。（IG@ryanleecontent）

李立仁與一班好友酒吧圍坐，享受愜意時光。（IG@ryanleecontent）

李克勤《中年好聲音4》做評審 嚴父上身提醒「學業為重」

正當李立仁的假期生活多姿多采之際，父親李克勤早前出席《中年好聲音4》決賽擔任表演嘉賓兼評審時，被現場傳媒追問兒子的感情緋聞。面對記者提及的「緋聞女友」姚焯菲以及是否已跟對方見面等敏感問題，李克勤全程顯得相當戒備並極力避談，隨後更「嚴父」上身，語重心長地直言：「學業為重，讀書為重，其他嘢唔搞咁多啦」，明確表示希望兒子現階段能全情專注於學業上，切勿為其他雜事分心。

李克勤早前出席《中年好聲音4》決賽擔任表演嘉賓兼評審。（節目截圖）

李克勤避談李立仁拍拖：「學業為重，唔鼓勵。」（盧振輝 攝）

因此李立仁將多姿多采的生活照公開後，不少網民紛紛引用李克勤早前發表的「嚴父金句」於留言區洗版，打趣嘲諷道：「你老竇叫你專注學業啊」、「爸爸話你要專心讀書」，更有網民調侃指李立仁的夜生活比起父親豐富得多，笑言他應該帶同性格較為嚴肅的李克勤一同出外放鬆玩樂。