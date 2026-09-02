陳觀泰離世｜小30歲現任太太湯謹如罕曝光　端莊大方氣質優雅

一代邵氏武打巨星陳觀泰，於2日清晨5時因腦溢血導致心臟第二次驟停，經搶救無效後不幸離世，享年80歲。資深傳媒人汪曼玲今日（2日）於社交平台發文證實噩耗，並上載多張陳觀泰生前的生活照悼念，同時亦公開了陳觀泰極為低調、鮮少在公眾面前露面的現任妻子真面目。

陳觀泰於《馬永貞》裡飾演男主角馬永貞，同樣為一位右手力大無窮的拳手，到上海攤打天下。（《馬永貞》電影劇照）

小30歲現任妻子湯謹如罕曝光

據汪曼玲透露，陳觀泰的現任妻子為其第四任太太湯謹如，年齡比陳觀泰小30歲。兩人於2017年登記結婚，結婚多年來感情一直相當深厚且恩愛如初。在汪曼玲公開的相片中，透露了陳觀泰晚年在中山生活時的溫馨時光。汪曼玲指楚湘雲多年來與泰哥一直保持密切聯絡，在泰哥80歲大壽之際，一眾好友更特別組團前往中山為他熱鬧慶祝，而陳觀泰的現任妻子湯謹如亦激罕曝光，畫面中的她笑容溫和、氣質典雅。

楚湘雲與陳觀泰現任妻子湯謹如合照。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

晚年終覓得相守老伴

陳觀泰作為初代硬漢代表，幕前形象勇猛，但情路卻歷經波折。他過去曾有過三段婚姻，先後與歌手蔡珍妮、前女星方怡珍及趙婷婷結婚，並育有子女，惟最終皆以離婚告終。直到2017年，當時年逾七旬的陳觀泰遇到比自己小30歲的湯謹如，二人低調結婚。當時陳觀泰曾坦言，到了這個年紀，最重要的是身邊有一個懂得照顧自己、能夠相知相守的老伴。婚後湯謹如一直在背後悉心照料陳觀泰的日常起居，兩人感情甜蜜低調，過著平淡充實的晚年生活。

陳觀泰過去曾有過三段婚姻。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

陳觀泰過去曾有過三段婚姻。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

陳觀泰離世令無數影迷唏噓不已

陳觀泰自幼習武，是大聖劈卦門傳人，憑硬橋硬馬的真功夫闖蕩影壇。其後獲得名導張徹賞識，1972年憑藉電影《馬永貞》一戰成名，成為邵氏旗下的當家武打巨星，與狄龍、姜大衛等人一同撐起了香港功夫片的黃金年代。如今一代功夫巨星驟然離世，讓無數看著他動作片長大的影迷唏噓不已。而他與太太湯謹如攜手度過的溫馨歲月，也成為摯友們心中的珍貴記憶。

陳觀泰離世令無數影迷唏噓不已。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）