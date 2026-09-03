港姐2026｜四強合照季軍李澤欣趷腳爭身高？ 網民狠批：心胸狹窄

《2026香港小姐競選》日前圓滿落幕，由1號佳麗袁絲珩（Bernice）奪得冠軍，8號佳麗鄧匡閔（Ada）摘下亞軍，而賽前熱門之一的2號佳麗李澤欣（Scarlett）則奪得季軍兼「最上鏡小姐」。雖然總決賽已塵埃落定，但後續的討論熱度依然不減。

2號佳麗李澤欣（Scarlett）奪得季軍兼「最上鏡小姐」。（IG@scarlettli_official）

港姐四強出席活動贊助商合影

近日，應屆四位港姐得獎佳麗一同出席贊助商活動，並與溥儀眼鏡創辦人邱子傑先生（Jeffery Yau）合照留念。不過，這張原本歡樂的合照卻在網絡上引發熱烈討論，焦點全落在站在最右邊的季軍李澤欣身上。

四位港姐得獎佳麗一同與溥儀眼鏡創辦人邱子傑合照留念。（IG@jefferyyau）

李澤欣偷趷腳尖試圖拉近身高差

從照片可見，當日四位佳麗均身穿同款黑色無袖上衣搭配白色百褶裙，並戴上皇冠及綵帶。其中冠軍袁絲珩高䠷出眾，而站在她身旁的季軍李澤欣雖然已穿上高跟鞋，但兩人身形仍有顯著的身高差距。為求在鏡頭前看起來更加高䠷，李澤欣被眼尖的網民發現竟在合照時悄悄「趷高腳尖」，試圖縮短與冠軍的身高差，令自己看起來能夠與冠軍「平起平坐」。

李澤欣偷趷腳尖試圖拉近身高差。（IG@jefferyyau）

網民狠批李澤欣不夠大方

相片曝光後，隨即在各大社交平台及討論區掀起熱烈討論。不少網民紛紛將焦點放在李澤欣的「小動作」上，批評她的言行舉止不夠大方，認為她無論在談吐還是身體語言上都表現出過強的勝負欲，甚至為了拉近身高差距而強行趷腳，導致腳趾形狀顯得極不自然，反而弄巧成拙。此外，亦有網民直言其舉動反映出心胸不夠廣闊，相比之下，同場的友誼小姐表現得更為得體且大方。

李澤欣遭網民批行為舉止不夠大方。（IG@scarlettli_official）