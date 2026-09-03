港姐梁嘉瑩公開童年舊照五官零走樣　一雙精靈大眼獲讚由細靚到大

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily），除了擁有一身標誌性的古銅色肌膚，亦因外表性感亮麗而被封為「翻版鍾麗淇」。在溫哥華長大的她，畢業於香港大學市場學碩士，有樣有身材有學歷。近日她在社交媒體曬出珍貴童年照，以一句「baby me」勾起童年回憶，立體標緻的五官旋即被大批網民狂讚「由細靚到大」！



有樣有身材有學歷。（IG@ljyemily1119）

童年照曝光

相中所見，童年時期的梁嘉瑩早已展露天生美人胚子氣質！她紮起俏皮髮髻、穿上灰色背心，一雙大眼精靈有神，面對鏡頭露出靦腆甜笑，稚氣滿滿之餘，五官輪廓早已相當標緻深刻，直接證明她是零加工的「天然系女神」。

好cute啊。（IG@ljyemily1119）

輕熟韻味更標緻

對比近照，梁嘉瑩以一頭長直黑髮示人，精緻五官配上溫柔笑容，一顰一笑都散發輕熟韻味，狀態大勇更顯亮麗。由童年的清純靈氣，到今日的從容自信，五官輪廓幾乎一脈相承，未見走樣，僅隨歲月增添氣質，蛻變成更亮眼的版本。網民睇過童年照後亦紛紛留言激讚，直呼「由細靚到大」、「從小就是美人胚子」、「美人」，亦有不少人以「Cute」、「little Emily so cute」形容她精靈可愛，一致認證她是名副其實的天然女神。

輕熟韻味更標緻。（IG@ljyemily1119）

狀態大勇更顯亮麗。（IG@ljyemily1119）

自律成就好狀態

除了天生麗質的驚人底子，梁嘉瑩能維持零死角身材，全靠後天極致自律。她曾透露為保持最佳出鏡狀態，短短兩星期內靠嚴格飲食控制與高強度運動，成功甩脂5公斤。有樣、有身材又有高學歷，加上肯下苦功的狠勁，具備多元發展潛力，未來演藝之路令人期待。

後天極致自律。（IG@ljyemily1119）