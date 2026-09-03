姬嘉鐸親證卸下「神奇女俠」回歸家庭　坦言早從超人被炒看出端倪

DC電影宇宙近年迎來大幅改組，在新任CEO占士根（James Gunn）與彼得薩弗蘭（Peter Safran）接手後，影視版圖重新洗牌，過去的角色與演員也面臨更替，從2016年起飾演「神奇女俠」一角、並獲得全球喜愛的以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot），憑藉俐落伸手與強大氣場，在《神奇女俠》、《正義聯盟》等都有著亮眼表現，是DC宇宙最具代表性的女性角色之一，如今卻正式走向告別時刻。



在2023年DC工作室洗牌後，本來的發展方向全部改變，包含姬嘉鐸在內的舊班底去留都成為未知數，而姬嘉鐸曾公開透露，對於《神奇女俠》未來的命運，高層曾給予正面承諾，表明會持續開發《神奇女俠3》，要她無須擔憂，沒想到消息曝光沒幾個小時，DC官方隨即出面澄清，表示新團隊並沒有《神奇女俠3》的相關計劃，也沒有正式承諾讓她演出，雙方說法落差極大，一度引發全球影迷譁然與錯愕。

《神奇女俠》（劇照）

姬嘉鐸飾演DC宇宙「神奇女俠」受到全球喜愛 如今正式告別這角色 點擊圖輯回顧神奇女星的精彩劇照：

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如今姬嘉鐸受訪談到此事，她直白表示，現在的人生重心已經改變：「我需要照顧4個孩子，他們的學校生活、家庭事務，這需要花上一些時間。」儘管有再次演出的機會，對於現階段的她而言，也未必是合適的選擇。

而她對於雙方說法不一致，她也不覺得意外，她直言儘管當初被承諾不會丟飯碗，但她看到了其他人被對待的方式：

起碼亨利卡菲爾（扮演超人）的狀況處理並不優雅，《神奇女俠》導演派蒂珍金斯也沒有被優雅對待。

早就能從夥伴們的動向中察覺人事變動的端倪。

回首披上神奇女俠戰袍的歲月，姬嘉鐸仍是非常感恩與榮幸，常期待祝福接棒的新演員能夠全心投入：

我非常感激有這機會，讓這個角色受到大家的讚揚。我期許下一任人選可以很純粹地投入這整個過程，這個角色對很多人來說都是意義重大，從來不是我個人專屬的。我知道我是受雇演出，這就是荷里活。

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