超級英雄電影自變成主流文化後,不論人氣高低的荷里活演員都樂於參一腳,飾演這些漫畫人物稱得上是演藝生涯的一項成就。一部超英片成功與否,選角是最重要的一環,十幾年前宣布由形象跌至谷底的羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演鐵甲奇俠時,相信沒多少人睇好他能演繹出近代最受歡迎的電影角色。

自從有消息指湯告魯斯在《奇異博士2:失控多元宇宙》飾演來自另一平行宇宙的鐵甲奇俠後,粉絲已急不及待自製合成造型圖。(網上圖片)

但原來當年片方意屬由巨星級的湯告魯斯(Tom Cruise)飾演鐵甲奇俠,連他本人亦已承認真有其事,並解釋因為不相信這部電影會成功而拒絕,想不到來到2022年竟傳出湯告魯斯會客串演出5月上映的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),飾演來自另一平行宇宙的鐵甲奇俠。

