「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）即將與導演Patty Jenkins再度攜手第3集，她在此系列中樹立了美貌與力量兼具的形象，私下的她也是很勇於為自己發聲。她在拍《正義聯盟》（Justice League）時面對導演Joss Whedon登揚言若她不按照自己指令就要毀了她的事業，並沒有因此退卻，而是馬上採取行動讓華納高層出面解決。



姬嘉鐸亮麗登上最新雜誌的「荷李活女星」專題封面，眾所周知，女性在影視界常會受到不同形式的壓迫或不公，姬嘉鐸表示她會看情況來決定。譬如在《F9狂野時速》（F9: The Fast Saga）系列之後，她一直不停試鏡，試到自己都想放棄，此時突然接到《神奇女俠》（Wonder Woman）的通知，就算她小時候沒看過劇集版，也對漫畫題材不一定感興趣，卻知道要緊緊把握這個女性難得擔正的機會。

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《神奇女俠》首集片酬只給她30萬美元，她已經非常感恩，但當片子全球票房破8億美元，續集再要找她，片酬就得開出合理的數字，外界推估至少比首集漲了30倍，她笑道：「就像玩牌，我手上的好牌可變多了。」

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《復仇者聯盟》導演Joss Whedon在接手執導《正義聯盟》時，逼她非講一些她覺得不OK的對白，她說道：「如果我是個男的，我也會用同樣方法反擊，但我若是男性，他敢這樣對我嗎？我不知道。我的正義感卻是非常強烈。」是男人就不該這麼做，「神奇女俠」並不好惹。

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