女神配對計劃2｜9.6強勢回歸　郭珮文Tube Top搶鏡陳若思自爆孤獨

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，將於本周日（6日）起、逢周日晚八點半翡翠台播映。



《女神配對計劃2》本周日重磅首播

第一季贏盡全城正評及熱話的《女神配對計劃》，第二季無論場景、鏡頭、女神造型、甚至賽制全面升呢，保證更粉紅、更好玩、更唯美，正如節目中阿Bob說：「為擊起更多粉紅泡泡，製作組專誠打造全新賽制，設計出多個甜蜜場景，務求幫女神們搵到真命天子。」今日（3日）製作組率先發布了靚爆鏡的女神Portrait自我介紹，及這一季的重點粉紅場景，讓各大《女神》迷先睹為快。

《女神配對計劃2》何沛珈 Roxanne（公關提供）

《女神配對計劃2》阮嘉敏Mandy（公關提供）

《女神配對計劃2》陳若思Amber（公關提供）

《女神配對計劃2》俞可程Kanis（公關提供）

《女神配對計劃2》郭珮文Juliana（公關提供）

五大女神赤裸剖白戀愛觀

在Portrait中，何沛珈 Roxanne、阮嘉敏Mandy、陳若思Amber、俞可程Kanis及郭珮文Juliana，分別穿上湖水藍修身晚裝、吊帶碎花短裙小禮服、喱士系女神風長裙、粉紅公主紗裙及簡約白色型格擺尾Tube Top，在鏡頭前赤裸地大談戀愛經，散發各有特色的女性魅力，相當吸睛！其中Roxanne的瞇眼送飛吻兼派大心心兩大特寫鏡頭，更是甜美爆燈，女神感滿滿。

何沛珈仙氣滿滿又甜美。（公關提供）

何沛珈大派心心。（公關提供）

俞可程自揭戀愛矛盾面

5位女神之中，拍拖次數達5次的陳若思Amber看似戀愛經驗最豐富，在Portrait中散發著可愛日系活潑美少女氣質的Amber，自我介紹卻強調自己的「底色」是孤獨：「大家睇我覺得我好似成日嘻嘻哈哈，好開心、好樂觀，但其實我唔係咯，我嘅底色係孤獨。我最期望喺呢個節目度，遇到真係好了解我嘅人，同埋好想愛我、好Care我嘅人。」驚現強烈反差。另一位充滿矛盾色彩的，還有俞可程Kanis，她形容自己是獨立又黐身的伴侶：「我希望《女神2》令我相信番愛情，希望可以享受到一段畀人錫嘅戀愛。」

有冇人覺得陳若思勁有日系廣告女Model Feel。（公關提供）

陳若思強調自己的「底色」是孤獨。（公關提供）

俞可程形容自己是獨立又黐身的伴侶。（公關提供）

阮嘉敏笑言似被求婚

場景方面，女神挑選求愛勇者擂台將變得更為Fancy、浪漫，一眾女神亦對第一個置身的拍攝場景有讚冇彈，何沛珈Roxanne激讚在如此Fancy漂亮的場景拍攝戀愛真人騷，有助投入浪漫氛圍：「現場周圍都係花、粉紅色，好夢幻」、「可以喺咁夢幻嘅世界認識男仔，成件事好似發緊夢咁呀。」阮嘉敏Mandy則笑言踏入拍攝場地後，已有被求婚感覺。

阮嘉敏笑言踏入拍攝場地後，已有被求婚感覺。（公關提供）

郭珮文登場即行錯路

在女神Portrait中難得展現甜美及自信一面的郭珮文Juliana，甫踏入拍攝現場即「原形畢露」。未知是否為了符合「將真實嘅自己show畀大家睇」的預期，阿Ju一進場已像小女孩般與其他女神打招呼；而當得悉自己傻傻的行錯路後，忍不住爆笑的同時又搞笑發問：「咁驚咩？使唔使行多次？」呆萌程度令人期待。

Juliana係全場唯一著長褲嘅女神，型！（公關提供）

阿Ju一開心打招呼就好似大細路咁，好Cute。（公關提供）

而當知道自己行錯路，佢即刻滿腦疑問，笑死。（公關提供）

而當知道自己行錯路，佢即刻滿腦疑問，笑死。（公關提供）

經典場景升級：三角枱變五角枱

第一季標誌性十足的三角餐枱，來到第二季將升級至五角枱，椅子數目亦由四張增加至十張，感覺更是緊張複雜！上一季，女神的課室配對環節爆出不少經典粉紅場面，今季雖然暫時未見「學校」蹤影，但卻曝光了標誌著「Love Is Calling」的電話亭，意味著新一季的內容將全面升級之餘，亦務求令觀眾既有新鮮感又看得過癮。

新一季粉紅場景率先睇。（公關提供）