女神配對計劃2｜女神總動員派福利吸報名　何沛珈睡衣Look甜到爆

此前，無綫（TVB）戀愛真人騷《女神配對計劃2》（以下簡稱《女神2》）在電視廣播城率先進行了首輪直播海選面試。為了呼籲各界有實力、有潛質、有溫度的求愛勇者爭取最後黃金時間報名，五大女神（排名不分先後）何沛珈（Roxanne）、郭珮文（Juliana）、陳若思（Amber）、阮嘉敏（Mandy）及俞可程（Kanis）先後在個人社交網公開「男友視角片」，各施各法以最甜美的狀態提供最佳男友視角，睇到大批網民心心眼！

《女神2》五大女神。（公關提供）

網民激讚Kanis可愛眼鏡殺

無獨有偶，感覺健康性感的Juliana及Kanis，不約而同以美食為主題，觀乎兩位「Enjoy到爆」的食相，以及食極唔肥的身形，著實令人羨慕。二人之中，以「可愛四眼妹」造型上陣的Kanis較有驚喜，著住短裙仔、染了紅髮的Kanis，一上車即以「BB聲」嗌肚餓，之後一連串瘋狂大晒「豪邁Cutie為食樣」，還大玩網民最Buy的「餵食」，殺晒！除了可愛路線，Kanis另外還大晒Carefree、深情及害羞路線，展現「多元女友力」，最後的「爆笑牛屎」Ending更是畫龍點睛，有顏值兼有創意。對於Kanis大玩「驚喜可愛眼鏡殺」，網民亦大為受落，留言大讚：「睇到都餓了」、「太可愛了吧」、「好想同Kanis去葵廣食雞蛋仔」、「四眼妹造型好得」、「戀愛了」。

原來Kanis都好有潛質做吃播，啲表情完全表達到美味之餘，仲好鬼Cute。（公關提供）

Juliana大玩韓風「可愛食相表情包」

至於同樣玩「美食」的Juliana，配以Chill爆的BGM，大玩韓風味十足的「可愛食相表情包」，為食動作包括食意粉、濃湯滴汁多士、巴斯克Cheese Cake，全部食到冧滋滋兼大大啖之餘，仲要經常食到「污糟貓」咁，極度gfable。食完成個Full Set後，Juliana再大玩拖手及甜美眼神殺，大晒可愛貼地為食女友力。

郭珮文（Juliana）。（公關提供）

Roxanne被封「夢中情人」

而何沛珈（Roxanne）則是五位女神中較多互動一位，除了大玩「晨早起床Morning Kiss」、還有「相互餵食」及「甜蜜抹嘴仔」等環節，甜美睡衣加上甜到漏眼神及笑容，被網民譽為理想「夢中情人」兼顏值爆燈，網民：「夢中情人」、「omg甜到爆」、「好靚」。而與Roxanne一樣「甜到爆」的Mandy，則以「拍拖一日遊」為題，與「男友」食飯、行街兼睇風景，Mandy除了甜美及嬌俏表情包夠吸引，其身穿的白色One Piece吊帶裙更是仙氣十足，令網民大感冧豬：「姐姐好仙氣」、「好甜」、「食咩都好食」、「咁sweet得唔得㗎」、「so pretty」、「我理想嘅女朋友類型」。

Roxanne大玩「晨早起床Morning Kiss」。（公關提供）

Mandy呢個Look真係幾靚女嘅。（公關提供）

Amber食章魚燒嗌腳攰似大細路

五位女神之中，最有「創意」非陳若思（Amber）莫屬，佢先係勁開心咁食章魚燒，食完話飽飽之後就話要去玩，玩完冇耐又嗌腳攰，話要休息，十足大細路一樣，甚有Hands Up Feel！對於Amber恍如小女孩的風格，網民都好受落，大嗌有初戀感：「好cute」、「初戀嘅感覺」、「好靚」、「心動」。