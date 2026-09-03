孫藝珍一家3口被捕獲東京出遊　玄彬鬍鬚吸睛　網讚3歲兒漂亮似AI

撰文：聯合新聞網
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韓國頂級明星夫妻檔玄彬與孫藝真再展日常溫馨美滿。近日，有網友在社群平台與線上討論區分享在日本東京「東京Midtown」美食街偶遇兩人的照片，夫妻倆帶著獨生子一同赴日度假，親密自然的生活狀態迅速引發外界關注。

玄彬孫藝珍東京用餐　兒子緊抓媽媽衣袖

據韓媒報導，9月1日社群平台出現目擊分享，指玄彬、孫藝真帶著兒子現身東京一處餐廳街，照片中可見孫藝珍站在餐廳前點餐，玄彬則在後方整理、看顧嬰兒車，夫妻倆分工照顧孩子，畫面相當溫馨。

孫藝珍玄彬一家三口被捕獲東京出遊。（sportschosun）

更多孫藝珍、玄彬相片：

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照片裡，兒子緊緊跟在孫藝真身旁，甚至將手伸進媽媽的衣袖，呈現出依賴媽媽的可愛模樣。雖然只是短暫外出，卻讓網友感受到一家三口輕鬆自在的相處氛圍。

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夫妻穿著低調　玄彬鬍鬚造型吸睛

除了親子互動，玄彬與孫藝真當天的穿搭也引起注意。孫藝珍以寬鬆上衣搭配澎澎褲，玄彬則留著鬍鬚，穿上短袖T恤、短褲及太陽眼鏡，整體造型相當休閒，與平時出席公開活動時的明星形象不同。

這次東京目擊也讓外界聯想到玄彬近期在節目中分享的家庭生活。玄彬在9月1日播出的SBS綜藝節目《틈만 나면,》（暫譯《只要有空，》）中，被問到暑假相關話題時表示：「因為有孩子，所以會努力到任何地方，做點什麼。」透露即使工作忙碌，仍希望把握機會陪伴家人。

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今年多次被目擊　夫妻攜子享受旅行時光

事實上，玄彬與孫藝真一家今年已多次傳出旅行目擊消息。先前曾有網友分享在日本沖繩、以及美國洛杉磯等地看見一家三口的經歷，這次東京行也再次引發關注。

有網友曾分享，自己在旅途中注意到玄彬與孫藝真的兒子，忍不住發文讚嘆：

那孩子好看得就像AI合成的一樣，是我這輩子看過最漂亮的小孩，眼睛完全無法移開！

不過，相關內容屬於網友目擊分享，並非夫妻本人公開的正式資訊。

玄彬與孫藝珍因電影《極智對決》合作，後來又在tvN電視劇《愛的迫降》中再度搭檔，進而發展成戀人。兩人於2022年3月結婚，同年11月迎來兒子。

目前夫妻倆也各自有新作品將與觀眾見面。玄彬主演的Disney+原創影集《Made in Korea》第2季預計9月9日公開；孫藝真則將於9月18日透過Netflix影集《醜聞》回歸，並挑戰睽違24年的古裝劇演出。

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