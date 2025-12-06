玄彬孫藝珍封影帝后相互扶持成就彼此　8大金句完美詮釋童話愛情

玄彬與孫藝珍2025年在青龍電影獎上同時奪下影帝與影后，創下前所未有的紀錄，兩人相視而笑的瞬間，比獎座更耀眼！鏡頭捕捉到他們眼中的彼此，也讓這段「國民夫妻」的愛情再次掀起話題。



青龍獎上獲獎的片刻，不只是一個頒獎過程，而是他們年來相知相惜的縮影。接下來，本文整理了玄彬與孫藝珍在不同訪問、公開場合曾提過的愛情觀與人生金句，帶你看見這段如童話故事般的愛情，如何在愛裡保持獨立、相互扶持，並在光環之外持續成就彼此。

相識8年，婚後3年依舊甜蜜保鮮的玄彬、孫藝珍8大愛情金句👇👇👇

給我很大力量的妻子孫藝珍以及兒子，我想對你們說我非常愛你們。 玄彬

玄彬在第46屆青龍電影獎頒獎時由衷致詞，公開感謝妻子孫藝珍與他們的兒子，稱兩人為自己人生中「最重要的人」，是他努力與成長的動力來源。

這句話不僅透露出他對家庭的重視，也彰顯出在高光時刻背後的柔軟與真實。

我決定結婚了，小心翼翼地踏入人生的第二幕。 玄彬

這是玄彬在2022年於官方發布訂婚訊息中說出的一句話，透露出他在進入婚姻前的慎重與敬畏。

從他表達「踏入第二人生階段」到「與她共承諾」，可見他對於與孫藝珍共築新生活，既帶有期待也帶有責任感。不再只是演員身份，而是丈夫角色的轉變，讓自己的人生改變成為視角，而不只是關係的延續。

我和總是逗我笑的她約定好了，以後的日子會一起走。 玄彬

這句話的核心是「承諾」與「選擇」，象徵兩人在關係中找到彼此最放鬆、最自然的樣子，也願意把這份相知延續到未來。

把對方視為人生長路上的同行者，不只共享甜蜜，也願意共同面對生活的日常與挑戰，這是一種成熟、雙向、建立在信任上的長期關係宣告。

我會等待命中注定對的人出現，不會為了想結婚而結婚。 孫藝珍

孫藝珍曾在訪談中透露出她對「順其自然、尊重時機」的理念。她選擇等待，而不是因為年齡、外界期待或單純想結婚而草率踏入婚姻。

換句話說，她認為婚姻應該是找對的人後自然發生的選擇，而不是為了完成婚姻這件事本身而結婚。最終在她和玄彬同為40歲的那一年，決定和彼此共度未來。

我現在的戀愛，就是初戀。 孫藝珍

孫藝珍曾在節目上受訪時，主持人提問道「初戀是誰？」她帶著靦腆笑意回答：「現在在戀愛中的人，就是我的初戀。」

這並非字面意義的初戀，而是她以「重新擁有心動」的視角形容當下的感情。這句話展現她對愛情的珍惜與坦率，也透露出她在這段關係中再次找到讓心柔軟、重新怦然的力量。不是回到過去，而是用初戀的心，去愛值得的人。

今天得到的榮耀，我想和生命中最重要的兩位分享。 孫藝珍

孫藝珍在第46屆青龍電影獎上獲得「最佳女主角」，得獎致詞同樣提到在場的丈夫玄彬和心愛的兒子，將這份榮耀獻給生命中最重要的兩個人。

這段話溫柔而真誠，展現她把成功視為家庭共同的成果，也把舞台上的光芒，化成一家三口之間最溫暖的連結。

只要和他在一起，我就覺得很溫暖、被保護著。 孫藝珍

2022年孫藝珍於Instagram上公開與玄彬結婚的親筆聲明。用英文寫下：「Just being with him, I feel warm and protected.」

真誠表達在這段關係中得到的安全感與依靠。這不是戲劇化的誇飾，而是她對伴侶最直接的心聲，與他在一起，她感到踏實、安心，也感到自己被好好接住。

我遇到了想共度餘生的人，就是大家想的那個人沒錯。他是個光是在身邊就讓人感到非常可靠的人。 孫藝珍

這句話放在孫藝珍與玄彬的愛情故事裡，更能凸顯對關係確定的諾言。

兩人在長時間相處後，真心覺得彼此能並肩走下去的篤定，而「在身邊就讓人感到可靠」，正是他們相處中最常被提到的特質，安穩、信任、踏實。這類話語的核心，也讓關係以成熟與真誠累積出的安全感，成為他們關係中最動人之處。

