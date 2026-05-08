百想｜玄彬勇奪視帝孫藝珍台下狂影　公開向老婆表白：我愛你們

韓國影視圈盛事《第62屆百想藝術大賞》今晚（8日）於首爾COEX盛大舉行，由申東燁、朴寶劍、秀智聯手主持頒獎典禮。玄彬憑《韓國製造》勇奪視帝，亦是他繼青龍獎影帝後再度稱帝，老婆孫藝珍化身頭號Fans在台下拿起手機狂影，玄彬在台上表示要感謝的人太多了，除了感謝《韓國製造》的導演及工作人員、演員之外，亦不忘多謝老婆：「我想對我深愛的妻子藝珍，還有我親愛的兒子，說聲我愛你們。」高調放閃！

玄彬憑《韓國製造》勇奪視帝！（影片截圖）

孫藝珍撐場！（影片截圖）

孫藝珍在台下狂影。（影片截圖）

好冧！（影片截圖）

朴寶英憑《未知的首爾》奪視后

而朴寶英就憑《未知的首爾》奪得視后，她在劇中首度挑戰一人分飾兩角雙胞胎姊妹「未知」及「未來」，她上台時激動到全身發抖，更一度語帶哽咽，朴寶英坦言開拍前曾陷入自我懷疑：「我到底是哪來的自信？我真的能演好嗎？」她更特別點名感謝從未在畫面露臉、辛苦擔任替身的演員，直呼「多虧了她，我才能更完整地詮釋角色」，最後她含淚感謝父母及支持她的影迷！

朴寶英憑《未知的首爾》奪得視后。（影片截圖）

激動。（影片截圖）

哽咽。（影片截圖）

柳承穆林秀晶奪「最佳男、女配角」

韓劇黃金綠葉柳承穆憑《金部長的夢想人生》奪得「最佳男配角」，是他出道36年以來首次奪獎，而「最佳女配角」就由林秀晶憑《下流大盜》奪得，林秀晶坦言母親在4個月前過世，所以心情很沉重：「今天能來到這裡，對我來說並不容易，隨著時間流逝，總會想起以前因為忙碌而沒能溫柔表達的心意，悲傷也隨之加深。但我認為今天能獲獎，像是媽媽在安慰我不要難過、要勇往直前，作為演員能獲得肯定，都要歸功於從媽媽那裡繼承的善良本性與感性。」

黃金綠葉柳承穆憑《金部長的夢想人生》奪得「最佳男配角」，是他出道36年以來首次奪獎。（影片截圖）

「最佳女配角」就由林秀晶憑《下流大盜》奪得。（影片截圖）

李彩玟奪「最佳男新人」多謝允兒

李彩玟憑《暴君的廚師》奪得「最佳男新人」，首度入圍就奪獎的他相當激動：「光是能參加這麼盛大的典禮就已經非常光榮，真的沒想到會得獎。」他更感謝導演當初大膽選擇了「什麼都不會」的他，更在台上公開向女主角允兒表達謝意：「我真的什麼都沒做，是導演拍得好，更是允兒前輩一路帶著我、成就了我。」

李彩玟憑《暴君的廚師》奪得「最佳男新人」。（影片截圖）

公開向女主角允兒表達謝意。（影片截圖）