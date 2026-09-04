何超儀爆陳子聰大病昏迷瀕死　靈魂落陰間睇馬戲靠師傅拉返陽間

賭王千金何超儀（Josie）日前與新演員兼戰地創傷外科醫生Iman一同作客YouTube節目《恐怖在線》，除了為陳子聰親自監製、彭氏兄弟執導的超自然犯罪驚悚新片《拾荒法師》宣傳外，何超儀更在節目中大爆老公陳子聰大病昏迷期間的驚心動魄瀕死經歷。



賭王千金何超儀（Josie）日前作客YouTube節目《恐怖在線》。（YouTube@BIGBIGAIR）

師傅落陰間驚見陳子聰睇馬戲

何超儀在節目中透露了陳子聰昏迷期間靈魂出竅的驚險過程。何超儀憶述當時見到臥病在床的老公狀態十分怪異，心感不妙下即打電話向熟識的師傅求助。師傅當時已察覺有異，並提出「落去下面」查看陳子聰是否去了「陰間」。豈料師傅施法落陰間尋人時，真的目睹陳子聰的靈魂蹲在一旁。何超儀笑言陳子聰當時覺得陰間的一切相當新奇，居然像看馬戲團表演一樣目不轉睛地圍觀。師傅見狀即催促他離開，但陳子聰卻因好奇心重而不肯走。

陳子聰曾暴瘦60磅。（網上圖片）

由於陰間大門有嚴格的時間限制，門隨時會關閉，師傅不敢大意，急忙嚴肅警告他大門即將鎖上，若不及時折返便再也回不來。然而陳子聰依然流連忘返，直到師傅第三度警告無果後，唯有果斷出手，硬生生將陳子聰的靈魂扯回陽間，這才順利將他從鬼門關拉回來，奇蹟甦醒。

何超儀透露陳子聰大病昏迷瀕死，靈魂落陰間睇馬戲靠師傅拉返陽間。（莫匡堯 攝）

醫生Iman出手營救陳子聰

除了靈異事件，何超儀更提到陳子聰在美國做完手術後一度命危，當時肚皮被打開，全靠一條關鍵的手術線頂住傷口，而實習護士卻企圖剪斷該條保命線。何超儀驚恐求助，本身是戰地創傷外科醫生的Iman獲悉後即連夜趕往當地阻止，成功保住陳子聰性命。陳子聰出院後，何超儀直言：「我就捉返香港，睇住佢一陣間，睇到佢好返先啦！」兩人因而結下不解之緣。

Iman曾出手營救陳子聰。（陳順禎 攝）

昔日暴瘦如骷髏骨如今擔任監製

回想陳子聰自2016年起多次因肝腸問題命危，何超儀曾心痛表示：「嗰時佢成日喺醫院吊鹽水，唔食嘢，佢咪瘦到好似骷髏骨頭咁囉。」幸好最後大難不死，兩夫妻如今更「拍住上」，由陳子聰擔任新片《拾荒法師》監製，並發掘Iman一同參演。陳子聰如今狀態極佳，成功走出陰霾重拾健康生活。