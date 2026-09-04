哈里梅根回流英國懶人包｜富豪包機、父王破冰、威廉不悅一文看清

六年前高調上演「Megxit」（梅根脫英事件）的哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根·馬克爾（Meghan Markle），在六年後突然帶同7歲兒子阿奇（Archie）及5歲女兒莉莉貝特（Lilibet）從美國舉家回流英國定居。究竟是兩人在美國加州落難，還是王室豪門另有盤算？這次「突襲回流」不僅牽動查理斯三世（King Charles III）與威廉王子（Prince William）的敏感神經，連美國總統特朗普（Donald Trump）也發聲湊熱鬧，以下一一為大家數清哈里夫婦回國亮點。



當初高調上演「Megxit」的哈里王子與妻子梅根，近日突然帶同7歲兒子阿奇（Archie）及5歲女兒莉莉貝特（Lilibet）從美國舉家回流英國定居。（Instagram@meghan）

遠走美國背景 由「Megxit」到兄弟決裂

要理解這次震驚全球的回流，必須重溫2020年震撼英國社會的「Megxit」事件：

哈里梅根遠走美國的主因

2020年初，哈里與梅根宣布辭去英國王室「資深成員」（Senior Royals）職務，不再代表英女王執行官方任務。兩人隨後指控英國狗仔隊嚴重侵犯私隱、王室公關團隊未能給予充分保護，加上梅根坦言適應王室生活時面臨巨大心理壓力及出現種族歧視爭議。為了擺脫無休止的鏡頭追捕並追求財務獨立，兩人決定出走，移居到美國加州蒙特西托（Montecito）。

2020年初，哈里與梅根宣布辭去英國王室「資深成員」（Senior Royals）職務，不再代表英女王執行官方任務。（Reuters）

哈里與兄長威廉決裂

威廉與哈里這對昔日親密無間的兄弟，在梅根出現後衝突連連。傳媒曾報道威廉當年曾勸誡哈里「不要過快推進婚事」，被哈里視為對梅根的輕視。其後哈里在自傳《Spare》（港譯《備用人選》）中爆料，指兄弟倆曾因梅根而在肯辛頓宮發生肢體衝突，威廉更將他推倒在地。加上哈里夫婦在奧花·雲費（Oprah Winfrey）專訪及Netflix紀錄片中頻頻爆料，令身為王儲的威廉極度憤怒，認為弟弟背叛了王室與家族信任，兄弟關係早在2019年及《Spare》出版後降至冰點。

威廉與哈里這對昔日親密無間的兄弟，在梅根出現後衝突連連。資料圖片。（GettyImages）

傳媒曾報道威廉當年曾勸誡哈里「不要過快推進婚事」，被哈里視為對梅根的輕視。資料圖片。（GettyImages）

把王室恩怨當成八卦真人騷 拆解背後5大關鍵爆點

爆點1：突襲回國搭富豪包機落戶倫敦郊區

2026年8月下旬，哈里與梅根一家四口搭乘私人飛機降落英國，全家選擇定居在科茨沃爾德（Cotswolds）及倫敦郊區的獨立住宅，兩名子女更已於9月正式入讀當地學校。消息一出，不少網民嘲諷兩人繞了一大圈，終究要回歸起點。

近日哈里梅根結束6年美國生活，已帶著一對子女重返英國。資料圖片。（GettyImages）

爆點2：幕後超級金主曝光

失去王室公費資助後，哈里一家的龐大安保與生活開銷一直成為重擔，更有傳因夫婦收入無法應付支出而選擇回流。這次大陣仗搬家，背後其實有對沖基金巨頭、億萬富豪好友伊恩·韋斯（Ian Wace）大力資助，據說韋斯不僅出資鋪路，更曾安排哈里全家前往他名下的蘇格蘭私人島嶼度假。

爆點3：查理斯歡迎 威廉「不悅」

據英國《衛報》報道，國王查理斯三世於8月16日已知悉哈里夫婦的回流計劃，更於7月已在海格羅夫莊園私下會見哈里一家。英國媒體引述王室消息指，國王「歡迎有更多以私人身份與家人相處的機會」，但二人「私人身份」不變。

哈里和梅根「半進半出」（Half in, half out）的王室生活模式在 2020 年的桑德靈厄姆峰會（Sandringham Summit）上已被英女王伊莉莎白二世及王室高層明確否決。因當時二人希望能夠在繼續代表王室履行部分公職的同時，擁有商業賺錢的自由，但王室最終認定這種「既想享受特權又想擁有私隱與自由」的折衷方案在體制上是行不通的，因此最終他們只能選擇完全退出王室資深成員的行列，不能再用王室身份賺錢。

左圖：英王查理斯三世（King Charles III）；右圖：2026年7月7日，哈里王子（Prince Harry）。（Reuters）

王位第一順位繼承人威廉王子至今未有公開回應弟弟哈里回流英國一事，但前BBC王室記者彼得·亨特向媒體直言，這場突襲「很可能令威廉暴怒（apoplectic）」。《紐約時報》指，兄弟自2022年9月英女王葬禮後再無交談。

王威廉王子至今未有公開回應弟弟哈里回流英國一事。（Reuters）

爆點4：不恢復公務 特朗普隔岸抽水

白宮與白金漢宮均證實哈里夫婦不會恢復王室公務，將繼續以普通人身份生活。這場王室風波連美國總統特朗普亦公開發聲，稱對哈里夫婦離開美國感到高興，美媒報道指特朗普於9月2日在白宮橢圓形辦公室接受回應記者提問時，直言：「若我是王室，絕不接納他們（哈里夫婦）的回歸。」

白宮與白金漢宮均證實哈里夫婦不會恢復皇家公務，將繼續以普通私人身份生活。（GettyImages）

爆點5：狡兔三窟的美英葡地產版圖

縱使搬回英國，哈里與梅根並未賣掉位於美國加州蒙特西托的豪宅，同時兩人在葡萄牙亦保留了度假屋。據了解夫婦計劃返蒙特西托度聖誕；連蒙特西托的雞都沒帶走，被網民譏為「Eggxit」（即雞蛋（Egg）與離開「exit」合體），更有網民嘲諷地探問：「那誰在餵雞？」

縱使搬回英國，哈里與梅根並未賣掉位於美國加州蒙特西托的豪宅。（Reuters）