新書指哈里王子與威廉結下解不開深仇　竟因Netflix紀錄片一段話

英國哈里王子（Prince Harry）與王室之間的不和，短期內很難化解，他和未來將繼位成英王的哥哥威廉（Prince William），更有很深的心結，怎麼樣都打不開。



外界並不明白兩人到底是從哪一件事、哪個時間開始結下這麼深的仇怨，但最近將出王室新專書的作者羅伯哈德曼表示，自己深信在Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》（Harry & Meghan）中，哈里有一段話，一定讓威廉看了非常刺眼，覺得那是兄弟之間再也難回到昔日親密的關鍵之一。

點圖重溫Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》部分內容：

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原來哈里那一番話講到的是未來的婚配對象，認為：「家族裡很多人，特別是『那個人』，會好像被催促或是被誘惑要和適合的人結婚而不是跟命中注定要跟你在一起的人結合，這就看你是用腦袋做決定還是用心做決定。我的媽媽（戴安娜，Princess Diana），她絕大多數決定都是從心出發，而我是我媽媽的孩子。」

羅伯哈德曼認為這等於是同一時間既羞辱你的兄弟又羞辱他的擇偶考量，難怪威廉會氣到不想跟哈里和解，只是哈里據傳最剛開始不滿威廉，也是因為威廉打心裡不信任梅根（Meghan Markle），覺得他跟梅根認識、交往沒多久就想結婚，要他再多考慮清楚，令自覺是為愛情而娶妻的哈里心頭火起。

照這樣看來威廉同樣也是同時羞辱了哈里和哈里的擇偶考量，兄弟倆是半斤八兩。

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另一點嚴重的不和，在於威廉對於隱私極端重視，偏偏哈里每次一要抱怨起家人，就會把很多外界不得而知、威廉也不願被外界知道的往事都翻出來，像是兄弟間曾經肢體衝突等等。

哈里對外面講得愈多，威廉就愈氣，兩人之間就愈沒有和好的可能。

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