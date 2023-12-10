哈里王子發「震撼聲明」 稱自己和梅根是被迫退出王室、離開英國
撰文：聯合新聞網
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英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）和王室之間的裂痕，似乎還是沒有彌合。
近日又因為王室主動對外放消息，稱現任英王查理斯三世（King Charles III）邀請小兒子哈里參加自己的75歲生日會，哈里卻拒絕邀請，氣得哈里的人員澄清並無此事。
最近哈里在一則全新聲明中表示，自己是被迫離開王室、離開英國，引起軒然大波。
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哈里的法律團隊，近期因為在英國的維安被取消，而與英國內政部展開法庭官司。
英國獨立電視台的報導更指出，雖然哈里沒有出庭，但他表示自己是被迫離開王室：「我和我的妻子在2020年被迫辭去這項職務並且離開這個國家，英國是我的家，英國是我的孩子們繼承傳統的核心，也是我希望他們能夠感到賓至如歸、就像是他們現在住在美國的家一樣的地方。但是如果沒有辦法確保他們的安全，這一切就不可能發生。」
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然則，哈里王子的委任律師Shaheed Fatima曾在2022年表示哈里很想回家，「回來看看家人和朋友，並且持續這些貼近他內心的慈善事業」。
不過內幕為何，還尚待官司結果更為水落石出才能明瞭。
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