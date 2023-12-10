哈里王子發「震撼聲明」　稱自己和梅根是被迫退出王室、離開英國

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）和王室之間的裂痕，似乎還是沒有彌合。



近日又因為王室主動對外放消息，稱現任英王查理斯三世（King Charles III）邀請小兒子哈里參加自己的75歲生日會，哈里卻拒絕邀請，氣得哈里的人員澄清並無此事。

最近哈里在一則全新聲明中表示，自己是被迫離開王室、離開英國，引起軒然大波。

【延伸閱讀】哈里梅根接連過生日 英王室再沒公開道賀 傳與威廉暗掌大權有關（點圖放大瀏覽）：

+ 8

哈里的法律團隊，近期因為在英國的維安被取消，而與英國內政部展開法庭官司。

英國獨立電視台的報導更指出，雖然哈里沒有出庭，但他表示自己是被迫離開王室：「我和我的妻子在2020年被迫辭去這項職務並且離開這個國家，英國是我的家，英國是我的孩子們繼承傳統的核心，也是我希望他們能夠感到賓至如歸、就像是他們現在住在美國的家一樣的地方。但是如果沒有辦法確保他們的安全，這一切就不可能發生。」

【延伸閱讀】查理斯加冕禮︱梅根原來中計？外媒：王室「計謀」讓她自願缺席（點圖放大瀏覽）：

+ 14

然則，哈里王子的委任律師Shaheed Fatima曾在2022年表示哈里很想回家，「回來看看家人和朋友，並且持續這些貼近他內心的慈善事業」。

不過內幕為何，還尚待官司結果更為水落石出才能明瞭。

延伸閱讀：

羽生結弦被爆停工休息原本「排蜜月」 離婚恐付女方2億

志祺七七變志祺妹妹！AI男變女撞臉女團超仙門面

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】