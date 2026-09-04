雯雯突拋震撼彈安排四子分開疑暗示離婚　張致恒冇路行網上急搲撈

張致恒與妻子區燕雯（雯雯）婚後育有四名兒子，連月來雯雯不時在社交網「放負」，透露一家六口面臨斷電及頻繁搬屋的困局，日前她更以黑底白字發文，火藥味十足。而張致恒近日接受網上節目《健康嗎》訪問時，再度談及照顧患有自閉症及過度活躍症的二仔，期間忍不住數度淚灑當場，盡顯慈父哀傷。



張致恒日前接受網上節目《健康嗎》訪問。（YouTube@健康嗎 Health Code）

張致恒二仔張天牧患有自閉及ADHD。（YouTube@健康嗎 Health Code）

雯雯拋震撼彈暗示四子分開生活

然而在張致恒展現慈父面貌的同時，雯雯卻於網上拋出震撼言論，令外界質疑二人婚姻已亮起紅燈。連月來頻頻「放負」的雯雯，日前突發黑底白字帖文，極具火藥味地表示不會就此作罷，更狠下字句：「今日我話你知我係唔會就咁算，你對得我惡劣，我一定要你十部（倍）還返比我！我做一切只為保護我嘅小朋友同動物」。其後她更在另一篇帖文中直言「面對現實，4個分開先係負責任」，疑似正著手安排四位兒子分開生活，暗示與張致恒關係破裂。

妻子雯雯疑似正著手安排四位兒子分開生活。（IG@ugly__mama）

雯雯早前在社交平台發文怒轟張致恒，質問張致恒憑乜繼續留在娛樂圈。（IG@ugly__mama）

張致恒於IG急降價「搲撈」

面對妻子暗示分居以及家庭再度陷入斷電搬屋的難關，張致恒隨後亦在IG限時動態發文感嘆「唔通今次真係冇路行」。陷入絕境的他更直接在網上公開求工作（搲撈），寫道：「有冇人想ig落廣告呀，優惠價畀你哋，盡快搵我」，極力挽救家庭財困。

張致恒發文感嘆「唔通今次真係冇路行」。（IG@stevencheung）

張致恒直接在網上公開求工作（搲撈）。（IG@stevencheung）

事實上，張致恒一家多年來一直深受嚴重經濟困頓所苦，雯雯過往便曾多次於社交平台公開家中陷入停電困局以及被迫頻繁搬屋等窘境。張致恒在接受訪談時心痛透露次子因缺乏表達痛苦的能力，早前他患上手足口病導致嘴巴潰爛，只懂得一直用手去刮，結果刮到滿嘴鮮血；此外，兒子更試過於半夜將大便抹滿牆壁，甚至有撞頭、咬自己等自傷行為，讓他每次帶兒子出門都備受壓力。