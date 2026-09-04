肥媽借圈中人數十萬無得收返　曾遭「假患癌」騙錢權當為子孫積福

肥媽（Maria Cordero）日前接受多年搭檔陸浩明（六號）主持的《新城任務35》節目訪問，二人互動默契十足。肥媽透露正積極向TVB提議於明年60周年台慶之際，與陸浩明再度合體開拍全新飲食節目。肥媽除了搞笑表明結婚金器只會送給女方，絕不便宜他，更在節目上分享了自己的人生哲學與舞台秘辛。

肥媽（Maria Cordero）日接受訪問大談人生哲學與舞台秘辛。（新城廣播）

肥媽正向TVB提議明年台慶合體開拍全新飲食節目。（新城廣播）

曾遭「假患癌」騙財數十萬

談及圈中借錢話題，肥媽大方剖白多年來已借出數十萬元，且早已預期大半無法收回，甚至曾遭人用「患癌」假藉口騙錢。對此她秉持「施比受更有福」的豁達態度，對真正有困難的人實行「給錢不借錢」且「每人只限一次」的原則：「有啲人環境好慘，我會話，我唔借，我可以畀呢筆錢你，你唔使還。」更表示：「我由細到大都覺得，做善事積咗福，第日我啲孫仔孫女條路會好行啲。」權當為子孫積福。

肥媽自爆被騙數十萬當積福。（新城廣播）

演藝生涯堅持「The show must go on」

肥媽在節目中也細述了當年深圳演出的驚險經歷。當時綵排後音樂帶意外遭人洗掉，她硬是憑藉清唱《我是中國人》及《友誼之光》等歌曲，獨撐了整整45分鐘的無音樂演出，直到順利下台後才釋放龐大的壓力，激動落淚。

她藉此強調，舞台上總有無數無法預估的突發狀況，但身為表演者必須堅守「The show must go on」的專業信念與應變能力。她更以剛落幕的《中年好聲音4》選手尤淑情為反面教材，惋惜對方因耳機（Ear mon）聽不到聲音便在直播中喊停。肥媽直言，無論設備出什麼狀況都不應隨便中斷表演，對於該名選手因此落敗感到相當不值。

肥媽亦惋惜尤淑情因耳機聽不到聲音便在直播中喊停。（盧振輝攝）

肥媽霸氣拒退休

對於退休話題，肥媽霸氣回應只要有人邀請就不會退休，認為持續工作能帶來目標與活力、保持年輕心態：「我未死，有人請我，點解要逼我退休？」肥媽強調現時工作並非為錢，而是保持動力：「當我有嘢做嘅時候有目標，今日做乜、聽日做乜，你會有一種動力，令自己後生啲。」