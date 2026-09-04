郭富城擲40萬送兩千金做劉德華囡囡校友　方媛忙開工外母代勞接送

舞台王者郭富城於2017年迎娶比自己年輕22歲的方媛，婚後家庭生活溫馨美滿。二人先後誕下現年9歲的大女郭詠希（Chantelle）與7歲的二女郭詠萱（Charlotte），而細女郭詠心（Cheryl）亦將於下個月迎來1歲生日。隨著大女與二女步入小學階段，日前她們被捕獲入讀本港著名的「IB狀元搖籃」滬江維多利亞學校（VSA），正式成為巨星劉德華愛女劉向蕙的校友。



58歲天王郭富城2017年與方媛（Moka）結婚，婚後育有一對女兒郭詠希（Chantelle）及郭詠萱（Charlotte）。(小紅書圖片)

天王嫂因工作缺席開學日

開學日當天，貴為「天王嫂」的方媛因有工作在身，需要出席時裝活動而未能親身接送，郭富城亦未有現身校門外。兩位千金大寶Chantelle與二寶Charlotte則由方媛媽媽及工人姐姐貼身護航。兩名小女孩表現得極為獨立乖巧，自己背著書包登上七人車，在司機的安全駕駛下平穩抵達校門，展開全新學年的學校生活。

方媛早前盛裝出席活動。（盧振輝攝）

兩女學費一年近40萬

事實上，郭富城對女兒的教育規劃早在幼兒時期便有周密部署。兩名女兒早年就讀於有「幼稚園界哈佛」美譽的銅鑼灣維多利亞幼稚園，其後順理成章直升位於香港仔深灣道的滬江維多利亞學校。

劉德華愛女劉向蕙（Hanna）亦讀位於滬江維多利亞學校。（滬江維多利亞FACEBOOK）

創辦於2004年的VSA是全港首間提供「一條龍」雙語（普通話及英語）IB課程的學校，涵蓋小學（PYP）、中學（MYP）及大學預科（DP）項目。天王劉德華的女兒劉向蕙（Hanna）亦同為該校學生，令VSA成為名副其實的「天王女名校」。郭富城兩名千金正就讀的小學項目（Y1-Y5），每人每年學費高達191,700港元。這意味著郭富城單是供兩名愛女讀小學，一年便需豪擲近40萬港元學費，栽培囡囡絕對不手軟。

劉德華與朱麗倩於2008年在拉斯維加斯註冊結婚，2012年在香港養和醫院產下一女劉向蕙。（資料圖片）