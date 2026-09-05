哈里回流英國！傳夫妻同機不同心情：哈里如釋重負、梅根震驚失措

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於8月26日結束長達6年的美國加州生活，攜同兩名子女正式返回英國定居。然而，雖乘搭同一班機到英國，但有傳這對話題夫妻對「回家」的感受截然不同，其中哈里被爆確定回國後「如釋重負、心情暢快」，頗有「回家真好」之感；相反，梅根卻被指感到「震驚失措」，「不敢相信自己回來了」，難以面對重返英國生活的巨大壓力。



薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）結束長達6年的美國加州生活，攜同兩名子女正式返回英國定居。（IG@meghan）

有傳哈里與梅根對「回家」的感受截然不同。（IG@meghan）

王室專欄記者爆哈里返英如釋重負

王室專欄記者羅布．舒特（Rob Shuter）於其專欄《Naughty But Nice》中引述匿名消息人士指出：「抵埗後數小時，哈里就更開心、更輕盈、更像他自己，他很高興回家了——英國對他有種加州從未有過的熟悉感。」

有消息人士指哈里返回英國數小時後心情激動表示，英國對他有種加州從未有過的熟悉感。（IG@meghan）

美國權威娛樂媒體《人物》（People）雜誌則報道，哈里居於美國加州蒙特西托的6年間，一直未能真正建立起自己的社交圈，內心始終懷念故鄉的人際關係連結與生活步調。

哈里居於美國加州蒙特西托的6年間，一直未能真正建立起自己的社交圈。資料圖片。（GettyImages）

梅根被指回英國不快樂：情緒衝擊很大

相比之下，梅根的處境則顯得相當掙扎。媒體以「shell-shocked」（震驚失措）形容她的狀態。舒特引述消息人士表示：「她不敢相信自己回來了。梅根花了多年在加州建立完全不同的生活，回到一個令她深感不快樂、不受歡迎的國家，情緒衝擊很大。」消息人士更直言：「哈里愈快樂，就愈明顯看出兩人可能已不再想要同一種生活」。

與哈里的雀躍狂喜相比，梅根的處境則顯得相當掙扎。（IG@meghan）

「她不敢相信自己回來了。梅根花了多年在加州建立完全不同的生活，回到一個令她深感不快樂、不受歡迎的國家，情緒衝擊很大。」 消息人士

據雜誌《人物》（People）另一報道指出，梅根其實「非常熱愛蒙特西托的生活和那個家」，其母多莉亞．拉格蘭（Doria Ragland）目前繼續定居美國洛杉磯。對梅根而言，留在英國唯一的慰藉是孩子——「梅根覺得很幸運，能讓阿奇和莉莉貝體驗兩個世界」。對相關爆料，哈里與梅根目前均未作回應。

據雜誌《人物》報導，梅根「非常熱愛蒙特西托的生活和那個家」。（IG@meghan）

對梅根而言，留在英國唯一的慰藉是孩子「梅根覺得很幸運，能讓阿奇和莉莉貝體驗兩個世界」。（IG@meghan）

網民反應兩極 有支持亦有嘲諷

哈里王子與梅根夫妻返英定居的消息迅速在各大社交媒體引發熱議，有支持者為二人送上祝福，留言道：「真心希望他們一切順利，外界應該給這對夫婦一點空間。」

哈里王子與梅根夫妻返英定居的消息迅速在各大社交媒體引發熱議。（IG@meghan）

但網絡上亦不乏大量嘲諷聲音，有網絡評論員公開表示「祝英國好運，他們現在是你們的問題了」。甚至有網民在專欄下留言，狠批梅根的適應困難是「自作自受」。