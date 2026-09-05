DJ女神樂宜遭連環惡意恐嚇　接連收到恐怖「斷頭模型」包裹

憑TVB節目《美女廚房》走紅、現年33歲的「DJ女神」樂宜（Lokyii，前名洛兒），日前於社交平台揭露於8月期間接連遭受惡意騷擾及疑似恐嚇。除了舊居與店舖無端收到藏有恐怖「斷頭模型」的可疑包裹外，其位於旺角的零售店舖更遭人連續多日惡意「報假案」，驚動大批警員與救護人員到場，事件目前已由警方介入立案追查。

DJ女神樂宜遭連環惡意恐嚇報假案。（IG@lok_lokyii）

8月期間接連遭受惡意騷擾及疑似恐嚇。（Threads@lok_lokyii）

無端收到恐怖「斷頭模型」。（Threads@lok_lokyii）

舊居與店舖接連收恐怖包裹

樂宜受訪時心有餘悸地還原事發經過，指騷擾由8月15日開始，舊居先收到裝有突出眼球、面部朝下的斷頭模特兒模型包裹，賣相極其恐怖，懷疑有人藉此發出警告。翌日其位於旺角商場的運動用品店亦收到神秘包裹，她遂吩咐店員拒簽。未料隨後連續三天晚上7時許，有人蓄意報假案聲稱店內爆發激烈打鬥及有人受傷，引致警察與救護車多次趕赴現場，公然浪費警力兼擾亂店家營業。

DJ女神樂宜。（IG@lok_lokyii）

已鎖定熟人嫌疑霸氣宣示絕不退縮

事實上，樂宜兩年前曾接獲陌生男子的警告電話，要求她在他人爭執中「保持低調」，隨後更遭跟蹤及偷拍離場特寫照，令她自此不敢公開即日行蹤。對此，樂宜表示能同時掌握其舊居地址與私人電話的人屈指可數，心裏已鎖定懷疑對象，極可能是同一人所為。她強調自己已正式報警，對方的恐嚇手段絕不會讓她退縮，出入會加倍小心，並將會在適當時機公開事情真相。