袁詠儀慶祝55歲生日　獲魔童送花：今年生日收到最漂亮的一束花

金像影后袁詠儀（靚靚）於9月4日喜迎55歲生日，日前特意在社交平台曬出慶生動態與大眾分享喜悅。



影后「靚靚」袁詠儀於9月4日喜迎55歲生日。（微博圖片）

愛兒魔童送鮮花祝賀

照片中，袁詠儀展示了一束由20歲愛兒「魔童」張慕童（Morton）親自挑選並送上的精美鮮花，並發文甜喊：「今年生日收到最漂亮的一束花」，點名感謝兒子的溫馨孝心。此外，蔡一智太太雪芳亦極懂其喜好，特意送上一款精緻的愛馬仕（Hermès）經典橙色禮盒造型蛋糕，上面飾有可愛的小手袋與小白馬，巧克力牌更寫有「生日快樂姨媽」的親切字句，雖然一個稱呼細節意外成為網民焦點，卻足見一家人與好友之間極為緊密親厚的深厚感情。

袁詠儀特別感謝「魔童」張慕童（Morton）送上的精美鮮花。（微博圖片）

蔡一智太太雪芳特意送上一款精緻的愛馬仕（Hermès）蛋糕。（微博圖片）

另一款「最甜的蛋糕」。（微博圖片）

靚靚公開向兒子痛定思痛道歉

袁詠儀在1990年參選香港小姐勇奪冠軍後入行，隔年她便憑電影《亞飛與亞基》抱走香港電影金像獎最佳新演員，隨後更憑代表作《新不了情》與《金枝玉葉》締造連莊兩屆金像獎最佳女主角的輝煌傳奇。在感情生活方面，她與張智霖於2001年秘密結婚，並於2006年生下愛兒張慕童，如今轉眼間魔童已年滿20歲，家庭生活始終幸福美滿。

袁詠儀在1990年參選港姐奪得冠軍及「最上鏡小姐」，美貌無庸置疑。（影片截圖）

由於父母的關係，魔童自小已經成為外界焦點。（IG@anitayuenwy）

袁詠儀早前接受資深傳媒人余家強主持的電台節目《余生對話》專訪，感性地分享家庭生活與育兒心路歷程。談及栽培愛兒的過程，她幽默直言自己此生最值得自豪的作品正是兒子張慕童，更笑稱：「目前嚟講冇穿冇爛，幾好嘅。」

袁詠儀坦言因為自己的高壓管教一度令兒子逼出情緒病，魔童甚至曾向父親張智霖提出「想換過一個媽咪」。（YouTube@新城知訊台）

在訪問中，袁詠儀更首度於節目中公開向兒子道歉，深入剖白過往自己在教育上過於嚴格、經歷痛定思痛的檢討過程，從今次生日的親密互動中，依然能深刻感受這對母子之間無法替代的深厚情誼。