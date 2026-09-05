謝嘉怡低胸裝打波誤擊男友下體痛到彎腰　離巢返蘇格蘭淡出幕前

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）自2025年宣布離開TVB後，便返回蘇格蘭生活，並大方公開與混血男友Andy Cheung的戀情。正處於熱戀期的她，不時在社交平台分享二人的日常生活點滴，讓網民眼紅狂呻超妒忌。



謝嘉怡於2020年參選港姐奪冠而入行，自當選以來一直深得觀眾喜愛。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡男友為模特兒和影片製作人。（IG@lisamarie_tse）

穿低胸運動裝打匹克球 誤擊男友下體引爆笑

近日，謝嘉怡上載的充滿幸福氛圍的影片中，其中一條更記錄了她與男友一同打匹克球（Pickleball）的爆笑過程。二人於室內場地打近期流行的匹克球（Pickleball），謝嘉怡身穿粉色低胸運動上衣配白色百褶短裙，造型相當性感。她開玩笑寫道：「既然可以這樣做，誰還需要伴侶治療？（Who needs couple therapy when you can do this!）」。

謝嘉怡與男友一同打匹克球（Pickleball）。（IG@lisamarie_tse）

二人對打過程十分爆笑。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡隨後與男友展開對打，豈料當她揮拍回擊，竟失手將球直接擊中男友的下體，令對方當場痛得彎腰，場面既尷尬又滑稽，謝嘉怡事後亦幽默自嘲球技，留言表示自己以為已做好準備，事實上卻並未準備好。

謝嘉怡不慎將球直接擊中男友的下體。（IG@lisamarie_tse）

當場痛得彎腰。（IG@lisamarie_tse）

網民留言直呼嫉妒男友

而在另一條充滿自駕遊（roadtrip）感覺的影片中，謝嘉怡與男友Andy於車廂內一邊駕駛、一邊隨着音樂輕鬆歡唱，二人臉上皆掛着無比甜蜜燦爛的笑容，閃爆一眾網民。影片吸引不少粉絲留言表達羨慕之情，更有人直言「I am so jealous of this guy!（我真妒忌這傢伙！）」而謝嘉怡亦展現幽默作風風趣回應，指男友非常清楚自己有多麼幸運「hahaha he knows hes lucky（哈哈哈，他知道他很幸運）」，二人互動極具愛意。

謝嘉怡與男友Andy一齊出遊。（IG@lisamarie_tse）

網民留言直呼嫉妒謝嘉怡男友。（IG@lisamarie_tse）

卸下港姐光環離巢返蘇格蘭

當年憑藉精緻混血五官勇奪港姐冠軍入行的謝嘉怡，雖然因從小在蘇格蘭生活而令廣東話表達受限，但她過往於無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演實習生「呂冠君」，憑藉可愛討好的「半唐番」性格深得觀眾喜愛。可惜其後角色逐漸消失於劇集中，她亦於2025年正式離巢。

謝嘉怡在文中深情回顧了在TVB的歲月。（IG截圖）

卸下藝人身份的謝嘉怡曾透露，自己過去曾深受多囊卵巢綜合症（PCOS）所苦，因體內荷爾蒙失調而頻繁出現偏頭痛及脫髮等健康問題，導致她一度減少幕前演出。所幸在回到蘇格蘭養病休養後，其身體狀況現已大有好轉，重新擁抱健康幸福的新生活。

謝嘉怡重返蘇格蘭農村。（IG@lisamarie_tse）