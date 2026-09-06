哈里王子回英首個公開行程曝光！挑戰極限跳傘 源於對老兵許承諾
撰文：盧卡斯
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薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）剛與妻子梅根（Meghan Markle）攜同7歲兒子阿奇（Archie）及5歲女兒莉莉貝特（Lilibet）從美國回流英國定居，並公佈回國後首個公開行程。據當地媒體報道，哈里將於本月親自挑戰萬呎高空跳傘，目的是為退伍軍人機構籌款，官方暫未公佈具體活動日期。這項決定並非噱頭，而是源於他曾向一名102歲的加拿大二戰老兵許下的承諾。
萬呎高空跳傘邀約由來：102歲二戰傘兵的極限挑戰
據英國《鏡報》（The Mirror）及加拿大CTV News報道，事情始於2025年11月，哈里探訪加拿大多倫多Sunnybrook（新寧）醫院退伍軍人中心，結識曾任二戰傘兵的102歲老兵馬歇爾（Ed Marshall）。
馬歇爾在100歲大壽時曾親自完成萬呎自由落體跳傘，並成功籌得逾10萬美元（約78萬港元）善款。當時兩人聊得投契，馬歇爾當面邀請哈里「再來跳一次」。曾服役十年、擁有飛行經驗的哈里當場爽快答應。
老兵心臟受限 由孫兒作代表與哈里同飛
馬歇爾與家人原以為當時只是客套，豈料哈里於2026年8月特意致電確認履約。可惜馬歇爾經檢查後發現心臟功能僅剩50%，被醫生禁飛，最終改由孫兒貝利（Bailey）代表出戰，與哈里一同完成跳傘。
據加拿大CTV News報道，善款將撥捐予兩個致力於服務加拿大軍人與退伍軍人的機構Sunny brook及True Patriot Love基金會；國際媒體《國際新聞》（The News International）報道指出，活動展現了哈里對退伍軍人社群的長期承諾。