哈里王子回英首個公開行程曝光！挑戰極限跳傘　源於對老兵許承諾

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）剛與妻子梅根（Meghan Markle）攜同7歲兒子阿奇（Archie）及5歲女兒莉莉貝特（Lilibet）從美國回流英國定居，並公佈回國後首個公開行程。據當地媒體報道，哈里將於本月親自挑戰萬呎高空跳傘，目的是為退伍軍人機構籌款，官方暫未公佈具體活動日期。這項決定並非噱頭，而是源於他曾向一名102歲的加拿大二戰老兵許下的承諾。



薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）攜同兩名子女重返英國定居，公佈了回國後首個公開行程。（IG@@meghan）

薩塞克斯公爵哈里王子與妻子梅根攜同兩名子女重返英國定居，公佈了回國後首個公開行程。（IG@meghan）

萬呎高空跳傘邀約由來：102歲二戰傘兵的極限挑戰

據英國《鏡報》（The Mirror）及加拿大CTV News報道，事情始於2025年11月，哈里探訪加拿大多倫多Sunnybrook（新寧）醫院退伍軍人中心，結識曾任二戰傘兵的102歲老兵馬歇爾（Ed Marshall）。

2025年11月，哈里探訪加拿大多倫多Sunnybrook（新寧）醫院退伍軍人中心，結識曾任二戰傘兵的102歲老兵馬歇爾（Ed Marshall），許下跳傘承諾。（Reuters）

馬歇爾在100歲大壽時曾親自完成萬呎自由落體跳傘，並成功籌得逾10萬美元（約78萬港元）善款。當時兩人聊得投契，馬歇爾當面邀請哈里「再來跳一次」。曾服役十年、擁有飛行經驗的哈里當場爽快答應。

曾服役十年、擁有飛行經驗的哈里當場答應馬歇爾萬呎自由落體跳傘的邀請。資料圖片。（GettyImages）

老兵心臟受限 由孫兒作代表與哈里同飛

馬歇爾與家人原以為當時只是客套，豈料哈里於2026年8月特意致電確認履約。可惜馬歇爾經檢查後發現心臟功能僅剩50%，被醫生禁飛，最終改由孫兒貝利（Bailey）代表出戰，與哈里一同完成跳傘。

馬歇爾因身體原因被醫生禁飛，將改由孫兒貝利（Bailey）代表出戰，屆時會與哈里一同完成跳傘。（GettyImages）

據加拿大CTV News報道，善款將撥捐予兩個致力於服務加拿大軍人與退伍軍人的機構Sunny brook及True Patriot Love基金會；國際媒體《國際新聞》（The News International）報道指出，活動展現了哈里對退伍軍人社群的長期承諾。

據媒體報道，哈里的跳傘善款將撥捐予兩個致力於服務加拿大軍人與退伍軍人的機構。資料圖片。（GettyImages）