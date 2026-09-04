《早春晴朗》井柏然是誰？選秀出道成票房靈藥　9點認識183cm男神

在Netflix同步播的內地都市情感劇《早春晴朗》自播出以來成為話題作，其中飾演男主角「欒念」的井柏然，將表面毒舌嚴苛、內心卻深情且專業的職場廣告總監演得入木三分，憑藉高顏值俊臉、極具張力與成熟魅力的氣質獲得大量網民關注。現年37歲、外號「井寶」的井柏然，2007年參加選秀比賽而出道，漸漸轉型成為票房突破十億的電影男主角，再到如今演技成熟的質感男星，以下列出9項要點，帶你深度認識這位男神的成長軌跡。



井柏然在《早春晴朗》飾演男主角「欒念」的井柏然憑藉極具張力與成熟魅力的氣質再次收穫大量關注。（微博@早春晴朗官博）

1.瀋陽出生 選秀冠軍出道

井柏然於1989年4月19日於遼寧省瀋陽市出生，2007年參加東方衛視選秀節目《加油！好男兒》獲得全國總冠軍，以大熱偶像身份出道，他憑藉陽光清秀的外貌與出色的唱功，迅速成為當時風靡一時的青春偶像。

井柏然於2007年參加東方衛視選秀節目《加油！好男兒》獲得全國總冠軍。（微博@小井先生工作室）

2.從歌手到演員 腳踏實地轉型影視圈

早期以組合BOBO身份發行唱片後，井柏然歌而優則演，從客串與配角做起，按部就班地打磨演技，並憑藉首部電影作品《全城熱戀》提名第30屆香港電影金像獎最佳新演員，奠定紮實轉型基礎。

井柏然憑藉電影作品《全城熱戀》提名第30屆香港電影金像獎最佳新演員，奠定紮實轉型基礎。（網絡圖片）

3.感情生活低調，愛情觀通透隨性

井柏然有兩段被大眾熟知的公開戀情。早年曾與演員倪妮交往，二人2016年公開戀情，2018年雙方工作室發布聲明正式宣佈和平分手，過程中並無任何糾紛或反目互嗆。

井柏然早年曾與演員倪妮交往，二人2016年公開戀情，2018年雙方工作室發布聲明正式宣佈和平分手。（網上圖片）

其後他與超模劉雯傳出戀情，多次被媒體拍到親密同框、互相拜訪家人，但兩人從未正式宣佈戀情。整體來看，井柏然一向不拿私人感情製造話題熱度，習慣把戀愛歸為個人生活，劃清公私界線，明確區隔幕前工作與私人生活，對感情抱持順其自然的態度。

井柏然與劉雯多次被媒體拍到同框互動、拜訪彼此家人，不過二人從未承認戀情。向來低調的井柏然甚少將私人感情公開，不拿戀情製造話題熱度。（微博@新浪娛樂）

井柏然在《早春晴朗》中為了演活高壓職場下的廣告總監，他特別研讀行業案例並與資深廣告人交流，讓角色細節更加真實自然。（微博@早春晴朗官博）

4.183cm優越身材 天然的時尚鏡頭感與高級感美學穿搭模板

井柏然身高183cm，身形比例出眾，渾身散發清冷的都市高級感。得天獨厚的外形條件，讓他不論是影視大銀幕、雜誌封面或是紅毯場合，都擁有極強鏡頭表現力。他同時是業內公認的穿搭範本，擅長運用簡約質感的單品，演繹出不刻意雕琢的鬆弛美學，私服造型時常被時尚媒體解析參考。

井柏然擁有183cm的高挑身高與極佳身材比例，自帶清冷高級的都市氣質。（網絡圖片）

井柏然擁有183cm的高挑身高與極佳身材比例，自帶清冷高級的都市氣質。（微博@小井先生工作室）

5.演技備受認可 《捉妖記》打破票房紀錄

井柏然的演藝生涯迎來爆發點，是在主演奇幻電影《捉妖記》中飾演男主角宋天陰。一舉打破華語影史票房紀錄，證明其強大商業號召力與表演實力，甚至被視為票房靈藥。

井柏然的演藝生涯迎來爆發點，是在主演奇幻電影《捉妖記》中飾演男主角宋天陰。（網絡圖片）

6.《後來的我們》深情演繹 獲金雞獎影帝提名

在電影《後來的我們》中，井柏然深情演繹赴北京打拼的青年林見清，細緻深刻的情緒轉變感染力極強。他將角色的青澀、無奈、痛苦與成熟演得扣人心弦，細膩的情緒感染了無數觀眾，憑藉該角色獲得第32屆金雞獎最佳男主角提名。

井柏然在電影《後來的我們》中深情演繹赴京打拼的青年林見清，細緻深刻的情緒轉變感染力極強，細膩的情緒感染了無數觀眾。（微博@小井先生工作室）

7.獨特「井體」手寫字 演藝圈罕見的文藝才華

井柏然寫得一手秀麗好字，多年來分享手寫感悟，字體更獲字庫收錄命名「井柏然體（井體）」。《早春晴朗》一劇中片頭題字亦是由他親筆揮毫，展現出演藝圈中少見的文藝氣質與生活底蘊。

井柏然寫得一手秀麗好字，多年來分享手寫感悟，字體更獲字庫收錄命名「井柏然體（井體）」。（微博@井柏然）

8.精準選劇本眼光 屢創質感佳作

從懸疑犯罪電影《風中有朵雨做的雲》、都市情感劇《女心理師》，再到如今熱播的《早春晴朗》，井柏然所選擇的作品往往兼具藝術質感與社會話題度，而且塑造的角色全都非常生動突出。

井柏然所選擇《早春晴朗》兼具藝術質感與社會話題度，塑造的角色個個鮮明立體。（微博@早春晴朗官博）

9.敬業且追求完美 低調謙遜以作品沉澱實力

井柏然對拍戲十分敬業，開拍前會提前補充角色需要的專業知識與技能。拍攝《早春晴朗》時，他參考廣告行業案例，向業內前輩請教，讓角色更貼近真實。面對演藝圈的各種熱度，他一向低調，不靠話題炒作，從偶像慢慢磨練成專注作品的實力演員。

在時尚圈，井柏然被公認為「高級感穿搭」的代表人物之一。（微博@井柏然）