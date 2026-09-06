陳美齡三姊妹罕有合體歎下午茶　凍齡外貌搶Fo位位背景猛料勁顯赫

撰文：河伯
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現年71歲的「一代玉女」陳美齡，集歌手、作家及教育家於一身，出道逾50年在香港及日本累積無數榮譽。她不僅是成功的藝人，更憑自身努力取得美國史丹福大學教育學博士學位，並將三位兒子全數培養成材，先後送入同一所頂尖學府，成就「一門四傑」的學霸佳話。婚後長居日本的她，近日罕有分享與兩位胞姊的溫馨合照，三姊妹難得聚首歎下午茶，凍齡顏值與顯赫家世即時成為網民焦點。

現年71歲的「一代玉女」陳美齡，集歌手、作家及教育家於一身。（IG@agneschan1）

三姊妹合體度過「Girl's Day」

陳美齡在社交媒體發文，透露三姊妹難得相約享受「Girl's Day」，三人話匣子一開便停不下來，度過了愉快又溫馨的相聚時光。從合照所見，相中所見，身處中間的陳美齡甜笑依然、神采飛揚；大家姐陳依齡留著短髮配戴眼鏡，散發知性優雅氣質；二姐陳曦齡同樣端莊大方、容光煥發。三姊妹的凍齡美貌與貴氣風範絲毫不減當年，吸引大批網民點讚，留言大讚「三姐妹都好漂亮又年輕」、「美人姊妹」。

（左起）陳依齡、陳美齡、陳曦齡。（IG@agneschan1）

陳氏三姊妹各領風騷

陳美齡一門三姊妹個個成就非凡。大家姐陳依齡活躍於1960至1970年代，早年是邵氏知名女星兼歌星，曾獲派往日本深造，息影後嫁給著名商人朱家欣，過著養尊處優的低調豪門生活。二姐陳曦齡則是香港大學醫學院畢業的知名兒科醫生，其後創辦頂尖健康產品品牌「維特健靈」並親任董事長，在醫商兩界均舉足輕重；她的丈夫謝德富更是香港心臟科權威，素有「富豪御醫」之美譽。除了三姊妹外，弟弟陳宇齡亦是商界猛人，為上市公司培力農本方的創辦人兼主席，全家皆為頂尖菁英！

陳氏三姊妹各領風騷。（IG@agneschan1）
二姐陳曦齡是香港大學醫學院畢業的知名兒科醫生，其後創辦頂尖健康產品品牌「維特健靈」並親任董事長。（黃文琪攝）

三姊妹分別在影視娛樂、醫商界及學術育兒領域各領風騷，今次高調聚首，再度展現出這個顯赫名門家族的超強氣場。

三姊妹合體度過「Girl's Day」。
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