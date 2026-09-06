梅媽離世丨梅啟明宣布開記招交代梅媽後事　豪言會解答任何問題

已故樂壇天后梅艷芳母親覃美金（梅媽）上月30日離世，享年102歲。梅媽生前已登報與長子梅啟明斷絕關係，惟她離世後，梅啟明連日高調行動，先以兒子身份到殮房認屍，再揚言動用梅艷芳信託基金為母風光大葬。日前更有代表向傳媒發出緊急通告，宣布明日（7日）於銅鑼灣召開記者會，高調交代梅媽土葬及設靈出殯安排，更誇下海口聲言歡迎傳媒提問，直言會「解答任何問題」，令這場爭產風波再推向高潮！

已故樂壇天后梅艷芳母親覃美金（梅媽）上月30日離世，享年102歲。（資料圖片）

直言會「解答任何問題」。（翁鈺輝攝）

潘小文痛斥梅啟明無資格

梅媽生前好友潘小文透露，梅媽生前早已立下合法遺囑，將身後事全權交由孫兒（二仔梅德明兒子梅柏麟）處理，強調梅啟明根本無資格插手！她直言：「Auntie生前已經同呢個人脫離咗關係，事實上，佢的而且確係Auntie個仔，佢有權做任何嘢，但係家屬嘅意願係希望低調，同埋Auntie生前亦都立咗遺囑，已經安排咗自己嘅後事，明白梅啟明先生嘅心情，但係都希望佢尊重家屬嘅意願。」梅啟明早前趕赴殮房，發現姪仔早已持梅媽身份證明文件辦妥手續，令他無法簽字領屍。他即場怒斥對方「冇資格同我爭」，更揚言申請法庭禁制令阻止。

潘小文曾直斥梅啟明「人渣中嘅人渣」。（Youtube@娛樂小奶媽 The Little Nanny）

爆發爭產風波

為奪回主導權，梅啟明隨後前往警署聲稱母親身份證被鎖在夾萬，警方指引其循司法途徑處理，他已委託律師跟進。他更揚言「入咗法律程序就所有嘢冇得郁」，無論姪仔或潘小文手持任何證件都無法推進，令治喪安排陷入膠著。有指梅媽生前曾被梅啟明以鐵鎚扑爆門鎖嚇到入院，其大馬妻子Joey亦向《星島頭條》獨家受訪，爆料二人根本未離婚，已向港馬兩地警方舉報梅啟明涉嫌重婚，並誓言返港送梅媽最後一程，準備在靈堂上與梅啟明及「二奶」當面對質！今次他突然高調開記招，究竟會拿出神秘文件還是引爆更大鬧劇，全城拭目以待！

大馬妻子Joey爆料二人根本未離婚。（資料圖片）