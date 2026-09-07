女神配對計劃2｜王維燁「答非所問」神功再進化　江美儀笑到趴枱

由Bob林盛斌主持的TVB配對真人騷《女神配對計劃2》昨晚（6日）首播，一眾求愛追求者的面試精華片段正式曝光！當中被封為「林敏驄2.0」的王維燁驚喜歸來，闊別近一年，他的標誌性髮型明顯再「增高」一截。然而最令觀眾期待的，始終是他那些答非所問、滴水不漏的「神級對答」，今次他亦不負眾望，無厘頭對答笑到一眾主持幾乎全線失控！

王維燁驚喜歸來。（《女神配對計劃2》截圖）

王維燁「神回答」重溫

面試一開始，主持江美儀先叫王維燁自我介紹，他隨即一本正經說：「大家好，我係王維燁。」語畢便化身雕像靜止不動，令Bob忍唔住當場爆笑，江美儀亦笑指：「呢方面佢keep到！」當Bob追問：「你而家做緊乜？」王維燁秒答：「而家同你傾緊偈。」再次令全場笑到失控。江美儀見狀繼續追問，要求他介紹自己，講講有甚麼優點或好處，可以令她願意讓他入選。王維燁聽完竟然一本正經反問：「其實自己……自賣自誇呀？我做唔到。」全場再度爆笑。其後Bob問他最近忙甚麼，江美儀笑問：「搞咩大生意呀？」王維燁淡定回答：「而家做網絡主播。」

王維燁回答完靜止不動。（《女神配對計劃2》截圖）

王維燁秒答：「而家同你傾緊偈。」（《女神配對計劃2》截圖）

王維燁一本正經反問。（《女神配對計劃2》截圖）

江美儀笑到趴枱

江美儀隨後單刀直入追問其收入狀況，王維燁依然一本正經答：「而家大環境，都係咁樣啦，大家都知。」聽到這句模稜兩可的「金句」，江美儀即時笑倒趴喺枱面；Bob繼續逼問：「即係幾多？」王維燁竟神回：「多嘅時候就多啲。」簡潔得來完全沒有透露半點資料，貫徹其「問得越多知得越少」的守口如瓶風格！

王維燁「守口如瓶」功力升級。（《女神配對計劃2》截圖）

模稜兩可的「金句」。（《女神配對計劃2》截圖）

江美儀笑到趴枱。（《女神配對計劃2》截圖）

自爆報名《中3》《中4》全軍覆沒

當被問到過去一年有何進步時，王維燁忽然自爆：「我上一年講過話報《中3》，報咗名，收唔到通知；舊年《中4》我都報咗名，都冇通知。」主持梁敏巧即時誇張大喊：「好嬲喎！有冇搞錯？」此時Bob亦忍不住補刀爆出一句：「我冇諗過原來TVB報名係會有黑名單㗎！」全場女主持隨即笑到倒地。

自爆報名《中3》《中4》全軍覆沒。（《女神配對計劃2》截圖）

Bob神補刀。（《女神配對計劃2》截圖）

網民激讚表現

節目播出後，網民對王維燁的表現再次給予超高評價，紛紛洗版留言狂讚：「呢個睇幾多次都咁好笑」、「問得越多知得越少創始人」、「每次回答都完全意想不到」！闊別一年，王維燁的搞笑功力不減反增，娛樂性爆燈，絕對是《女神配對計劃》當之無愧的靈魂人物。