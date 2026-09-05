女神配對計劃2｜59歲大隻Rocky鄭健樂搵真愛　自爆曾戀26歲女友

由Bob林盛斌主持的TVB節目《女神配對計劃2》將於9月6日開播。花生團團長江美儀大讚今季求愛勇者「夠高質兼好識得表現自己」，成員梁敏巧亦興奮直呼：「有真誠嘅真誠，有可愛嘅可愛，有安全感嘅有安全感，好正呀，我好期待呀！」

鄭健樂驚爆與小33歲嫩妹拍拖。（公關提供）

今年負責「審核」求愛勇者的星級花生團名單為，節目主持林盛斌、江美儀、林秀怡，以及上年女神梁敏巧及關嘉敏。花生團評審除了用把口盛讚今季求愛勇者，還用心心眼及大量尖叫聲表達讚嘆，當中「尖叫雞」代表，非參加《女神》首季時已表情多多的關嘉敏Carman莫屬，其中一名求愛勇者的驚人表現，更令Carman一度驚現歷史名畫「吶喊」表情包，包保笑到肚痛。

節目主持林盛斌、江美儀、林秀怡，以及上年女神梁敏巧及關嘉敏。公關提供

阿Bob化身「洪金Bob」挑機「街頭健身界成龍」下身中招嗌痛

今日官方率先公布了其中4位的面試詳情，當中包括令Carman瞬間變「吶喊」的街頭健身教練／體操教練林子朗。擅長多樣運動的子朗，遭要求即席表演街頭健身，由於子朗做出的所有動作均是難度極高，加上一身條理分明肌肉，Carman全程被驚艷至「擘大個口得個窿」(亦即「吶喊樣」)。為將氣氛推至高潮，阿Bob要求與自稱「成龍咁樣」的子朗進行摔撻示範，並搞笑自封「洪金Bob」，結果Bob一埋位即被子朗的「出拳有風」嚇窒，接完第二招後更指著下身大叫好痛，而遠在評審席的梁敏巧及Carman，亦驚嘆隔這麼遠也感受到子朗的「拳風」，十分誇張。

關嘉敏呢個表情，真係神還原《吶喊》架。（公關提供）

第2位求愛勇者是「顏值」代表，現年26歲的葡萄牙、芬蘭加香港混血兒方智弘Oscar，Oscar不但樣子酷似TVB靚仔藝人吳偉豪，還練得一身超結實肌肉，令關嘉敏全程流晒口水，就連見慣大場面的Bob亦大讚：「嘩！你好靚仔喎！」Oscar自我介紹時，透露18歲開始已從事裝冷氣及洗冷氣等工作：「識裝分體式、天花中央冷氣都有。（咁堅？咁整你識唔識）識。」Carmen聞言即驚嘆：「我屋企啲冷氣突然壞晒呀」、「好想睇你洗冷氣呀」、「有冇人話你咁靚仔洗咩冷氣？」Oscar聞言即笑言：「有啲會同我講點解你唔參加《女神配對》？！」

呢位係搶先睇嘅筍盤一號Oscar，靚仔到不得了！有冇人覺得佢似吳偉豪。（公關提供）

鄭健樂自爆曾戀26歲嫩妹

當中的焦點莫過於現年59歲、有「大隻Rocky」之稱的首屆港男健力組冠軍鄭健樂。鄭健樂透露離婚後拍過四次拖，指最小的女友僅26歲且行程神秘。鑑於他曾捲入感情風波，江美儀單刀直入追問：「係咪關係未定落？」鄭健樂隨即以女方的舉動及稱呼力證自己沒有表錯情，惟江美儀聽畢後仍忍不住提醒：「保護吓自己啦！」

江美儀聽畢後仍忍不住提醒：「保護吓自己啦！」（公關提供）

事實上，鄭健樂去年底曾因單方面宣布與崔碧珈拍拖爆出「父女戀」疑雲，隨後遭女方極速割席並貼出法例警告「請自重，並尊重法律」。鄭健樂當時曾公開WhatsApp截圖澄清，更直言只要女方願意「早已視對方為結婚對象」。近年經濟狀況備受關注的他，於2021年結束長達20年的婚姻後獨力撫養大仔，今次出戰《女神2》期望能在情場重振旗鼓。

崔碧珈。（IG@anitachui）

鄭健樂去年底曾因單方面宣布與崔碧珈拍拖爆出「父女戀」疑雲。（FB@Rocky Cheng）

今次出戰《女神2》期望能在情場重振旗鼓。（FB@Rocky Cheng）

「林敏驄 2.0」王維燁答非所問令人拍枱大笑

另一位焦點則是去年獲封「林敏驄2.0」的王維燁，今次以視像「美顏回歸」繼續大搞氣氛。當被林盛斌問到：「而家喺度做緊咩？」他即秒回：「而家喺度同你傾緊偈咯！」被江美儀要求介紹優點時，他竟答：「其實自吹自擂我做唔到。」無厘頭反應令林盛斌與江美儀笑到拍枱投降，江美儀更忍不住讚他「真係Keep到」，為節目增添不少笑料。