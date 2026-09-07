《一剪梅》龐祥麟辭世　享年80歲　曾為周潤發《公子多情》配音

曾演過《一剪梅》等多部經典劇集的資深演員龐祥麟，今（7）日由兒子龐雲徽發表沉痛聲明，證實龐祥麟已於1日凌晨4點30分在全家人陪伴下於醫院安詳辭世，享壽80歲，精彩人生落幕。



龐祥麟出道近50年，演出過多部戲劇作品，他3年前暴瘦10公斤現身資深藝人端午聯歡餐會時，曾透露右邊下顎長了良性的造釉性細胞瘤，這些年纏綿病榻，兒子龐雲徽在聲明中感性提及，父親面對病痛始終展現無比的堅韌與勇敢，直到生命最後一刻都保有樂觀與豁達。

龐祥麟（《一剪梅》劇照）

龐祥麟曾出演《一剪梅》《天地有情》等著名影視劇，曾為周潤發《公子多情》國語台配：

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龐祥麟生前曾感歎：

能透過戲劇為大家帶來歡笑與感動，是我這輩子最幸福的事。

家屬深信他溫暖的笑容、深植人心的作品以及對表演藝術的真摯與堅持，將會永留觀眾心中。

聲明中也指出，遵循龐祥麟遺願，身後事宜將一切從簡，為避免打擾廣大親友，這段期間將不設立追思靈堂。經家屬與經紀公司討論後，預計於9月26日中午12點，在台北懷愛館舉行公祭告別式，邀請演藝圈好友與親友一同送他走完最後一段路，優雅道別。家屬也特別感謝一路以來支持與陪伴的粉絲、媒體及合作夥伴，深深祝福大家平安健康。

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