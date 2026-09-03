陳觀泰離世｜周星馳貼黑白照悼念伯樂　昔合演《小偷阿星》成回憶

香港影壇傳出令人惋惜的消息，曾以多部邵氏武打電影走紅的資深演員陳觀泰，2日驚傳離世，享壽80歲。據悉，他疑似因腦出血病逝，相關消息由親友證實。陳觀泰縱橫影壇多年，憑《馬永貞》走紅，後續演出《洪熙官》、《楊過與小龍女》、《運財五福星》等作品紅遍亞洲，引領數十年港產功夫片熱潮。



綜合報導，在1970年代邵氏兄弟電影的黃金時期，大導演張徹麾下有多位猛將，其中陳觀泰與狄龍、姜大衛並稱為邵氏「鐵三角」，三人齊名並駕齊驅，共同撐起香港功夫片的巅峰年代。

陳觀泰2日驚傳離世，享壽80歲，周星馳在社交平台悼念「伯樂」。（《小偷阿星》劇照）

陳觀泰曾排除萬難與周星馳合演電影《小偷阿星》，周星馳感恩伯樂發聲悼念：

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陳觀泰晚年健康狀況曾多次亮起紅燈。據了解，他過去曾嘗試吃素，之後出現營養不良等健康問題，2020年初更因紅血球、白血球數值異常住院，當時一度面臨生命危險，幸運及時接受治療才度過難關。

沒想到如今再傳噩耗。據好友透露，陳觀泰上個月才與朋友聚餐，當時看起來狀況沒有異樣，沒想到近日因腦積水住院，之後病情突然惡化，最終因疑似腦出血搶救無效，消息令人措手不及。

陳觀泰早年憑《馬永貞》打響名號，之後陸續參演《刺馬》、《五虎將》等經典作品，成為70年代香港武打電影的重要演員之一。他除了在銀幕上展現身手，過去也曾參與東南亞國術擂台賽，並拿下輕重量級冠軍，扎實的武術功底成為演藝生涯的重要基礎。

近年陳觀泰逐漸淡出鎂光燈，與妻子過著較為低調的生活，不過他並沒有因此萌生退休念頭。去年他曾透過小紅書公開露面，精神看起來相當不錯，還向影迷表示自己會跟上時代腳步，以新的方式繼續投入電影工作，強調不會輕易退休。

據報導，一代武打影星陳觀泰的喪禮5日在廣東中山市殯儀館設靈，翌日出殯。1945年出生的陳觀泰是「大聖劈掛門」第三代傳人，徒弟敖嘉年憶跟恩師相處點滴，讚陳觀泰為人幽默又受人尊重。

據報導，陳觀泰提攜後輩獨具慧眼，當年周星馳已跟李修賢簽約，他排除萬難向李借人，並與周星馳合演楚原執導的電影《小偷阿星》。周星馳2日在社交平台悼念「伯樂」，貼出陳觀泰的黑白照，寫道：

一代馬永貞，陳觀泰師傅，一路走好。

報導稱，陳觀泰經歷4段婚姻，1976年邵氏女星蔡盈盈為陳觀泰未婚產女，1977年離異；同年陳觀泰與台灣女星方怡珍結婚，翌年誕下兒子陳駿祥，後來傳因黃造時介入離婚。1990年陳觀泰於澳洲娶趙婷婷，數年後離婚，直至2017年陳觀泰跟比他年輕30歲的湯利萍在香港登記結婚，並移居內地生活，去年陳觀泰80大壽於內地大排筵席跟好友一同慶祝。

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