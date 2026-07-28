邵氏武打女星李嘉茜82歲病逝　曾出演《風雷魔鏡》等多部香港電影

藝人侯冠群與侯炳瑩母親，「侯媽媽」李嘉茜驚傳辭世，享壽82歲。



根據《鏡報》報導，李嘉茜（本名李元同）曾為香港邵氏電影旗下知名武俠女星，不僅早年在影壇留下不少作品，私下更以精湛的烹飪手藝聞名圈內，淡出演員成為知名烹飪作家。

李嘉茜（左）離世，享壽82歲。她熱愛烹飪，因此和吳恩文（右）建立交情。（FB@吳恩文的快樂廚房）

李嘉茜是70年代知名邵氏武打女星，曾拍過《風雷魔鏡》《亡命徒》等電影，也為李安《色戒》麻將橋段擔任指導：

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其前夫為資深藝人金滔（本名侯柱國），兒女則為演藝圈兄妹檔侯冠群與侯炳瑩。其兒侯冠群後踏入政壇，曾當選北市議員，媳婦則為現任國民黨立法委員李彥秀。

而根據《中時電子報》報導，李彥秀證實婆婆離世的訊息，並感性表示婆婆的待人風範、無私關愛以及令人懷念的佳餚美味，將會永遠烙印在家人心中。

事實上，李嘉茜的健康狀況在近期早已出現警訊。知名美食節目主持人陳鴻便曾分享兩人過往的對話內容，透露李嘉茜在6月間就曾因肩頸部位長出腫瘤壓迫神經而住院治療，當時她承受巨大疼痛，並會診多個專科準備接受手術，未料病情變化迅速，最終仍不敵病魔。

此外，電視主持人吳恩文也在社群平台上深情追憶與「侯媽媽」建立交情的往事。他回憶兩人當初因對料理的熱愛而結緣，如今面對長輩驟逝，心中滿是不捨與感激。李嘉茜離世的消息曝光後，不少圈內好友與影迷皆感到相當惋惜，紛紛祈願她一路好走。

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