黃翠如帶囝囝首度飛大馬緊張到失眠　「蕭哈哈」顏值超越蕭正楠

TVB夫妻檔黃翠如與蕭正楠的1歲半寶貝兒子「蕭哈哈」，憑藉大眼精靈的可愛外貌一直深受網民喜愛。黃翠如昨日（7日）於社交平台IG上載影片，記錄一家三口首度帶兒子乘搭飛機前往馬來西亞的溫馨過程。面對愛兒的人生首次飛行體驗，新手媽媽黃翠如坦承事前緊張到幾乎失眠三晚。



黃翠如分享了一家三口首次帶囝囝搭飛機前往馬來西亞的影片。（影片截圖）

黃翠如與蕭正楠的1歲半寶貝兒子「蕭哈哈」，憑藉可愛外貌一直深受網民喜愛。（影片截圖）

黃翠如備戰「失眠三夜」

影片紀錄了「蕭哈哈」由香港出發到抵達馬來西亞的全過程。出發前，愛兒非常懂事地幫手「執行李」；到達香港國際機場後，黃翠如與蕭正楠更特別為他準備了可讓BB乘坐的行李箱「私家車」，讓對四周充滿好奇的他坐著到處張望。豈料一到登機前，「蕭哈哈」就抵擋不住睡意，直接在爸爸蕭正楠的懷抱中昏昏欲睡。黃翠如忍不住笑稱兒子遺傳了蕭家的真傳：「點樣都瞓得，這個跟爸爸一樣。」

黃翠如蕭正楠帶埋「蕭哈哈」一家三口搭飛機。（影片截圖）

「蕭哈哈」登機前就抵擋不住睡意。（影片截圖）

作為新手媽媽，黃翠如坦言為了這趟旅程「幾乎失眠三夜」，事前更向多位媽媽朋友取經，準備了奶、玩具、果汁及故事書等「無限裝備」以備不時之需。不過，小小的「蕭哈哈」適應力驚人，上機後全程安睡，表現極之乖巧省心，讓原本提心吊膽的父母鬆了一口氣。

「蕭哈哈」上機後全程安睡，令黃翠如極為省心。（影片截圖）

落機即「叉足電」奔跑會契哥

抵達馬來西亞落機後，「蕭哈哈」馬上「叉足電」活力重現，在機場開心奔跑，隨後更在車上與契哥見面，兩人的可愛互動融化不少網民。黃翠如透露，今次遠赴大馬主要為了探望契媽、契爺及契哥，並附上「#馬來西亞哈哈來了」的標籤。大批網民看完影片後，紛紛激讚「蕭哈哈」性格溫和「好湊」，笑言完全不像是第一次搭飛機。更有眼尖網民注意到「蕭哈哈」頭頂有兩個髮旋，誇讚他是聰明仔，並因其精靈外貌與良好基因，紛紛留言「好靚仔」。

「蕭哈哈」一落地就與契哥興奮互動。（影片截圖）

好友網民紛紛留言落讚。（IG截圖）