鬼片《留家靈》諧音撞名劉嘉玲掀熱議　網民爆笑：梁朝偉睇留家靈

香港片商在電影譯名上經常發揮無限創意，近日一部即將在港上映的馬來西亞恐怖片，憑藉極致的「諧音」引爆網絡熱議。該片港版片名定為《留家靈》（Khadam），粵語讀音與香港影后「劉嘉玲」完全相同，讓不少網民爆笑直呼：「還以為嘉玲姐幾時改拍鬼片！」又指：「偉仔（梁朝偉）去睇，豈不是變成『梁朝偉睇留家靈』？」



近日一部即將在港上映的馬來西亞恐怖片，片名「留家靈」撞音「劉嘉玲」引爆網絡熱議。（《留家靈》宣傳海報）

馬來西亞鬼片港版片名定為《留家靈》，粵語讀音與香港影后「劉嘉玲」完全相同。（IG@carinalau1208）

撞名巨星劉嘉玲 港版片名玩諧音惹熱議

這部原名為《Khadam》的馬來西亞恐怖電影，宣布於10月8日在香港正式上映。電影海報與港版片名《留家靈》一經曝光，旋即在網絡引爆熱議。由於「留家靈」的粵語發音與影后「劉嘉玲」完全相同，迅速惹來網民無限聯想。

儘管諧音話題性十足，但細拆片名「留家」與「靈」，其實相當符合電影中靈體「留在家中」不肯離開的恐怖氣氛。不少人笑言這是香港片商的宣傳奇招，成功讓電影未上映已先聲奪人。

電影海報與港版片名《留家靈》一經曝光，旋即在網絡引爆「留家靈」撞音「劉嘉玲」的熱議。（IG@carinalau1208）

講述世襲黑巫術 啞母為保女兒繼承靈僕

雖然片名本身充滿喜感，但電影本身卻是一部風格陰暗壓抑的超自然心理驚慄片。故事講述主角梅羅（Aghniny Haque飾）是一位因意外失聲的啞巴母親，為了保護年幼的女兒，她無奈繼承了家族世襲的黑巫術靈僕「Khadam」。

電影《留家靈》本身卻是一部風格陰暗壓抑的超自然心理驚慄片。（《留家靈》劇照）

靈僕聲稱能聽命於主人並減輕其負擔，但「一切皆有代價」。隨着靈僕逐步入侵家庭，家中接連發生詭異怪事，主僕界線開始模糊倒置，全家性命岌岌可危。

這是一部風格陰暗壓抑的超自然心理驚慄片。（《留家靈》劇照）

這是一部風格陰暗壓抑的超自然心理驚慄片。（《留家靈》劇照）

網民瘋狂Cap圖洗版 「嘉玲姐幾時轉咗拍鬼片？」

《留家靈》的片名曝光後，隨即引來大量香港網民留言討論。有網民笑言：「睇到片名以為劉嘉玲復出拍恐怖片」、「嘉玲姐幾時拍鬼片？」；亦有網民打趣道首映禮要請梁朝偉及劉嘉玲捧場，「偉仔（梁朝偉）去睇，豈不是變成『梁朝偉睇留家靈』？」

「如果部戲首映叫嘉玲姐來就正了！」 網民留言