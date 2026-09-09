豪門千金甩包袱戴安全帽勇闖泥濘地盤　頂狂風做雙語導遊即時翻譯

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）自2019年與哈佛學霸老公辛奇隆結婚後，誕下愛女「荷包蛋」，生活轉趨低調，甚少公開露面。近日她卻罕有現身深圳前海，更頭戴白色安全帽、身穿黑白紋吊帶裙穿梭於泥濘地盤之中！她今次以地產與政協界別專業身份，為新加坡高層友人親自介紹灣區發展，全程以流利英語及國語雙語解說，架勢十足，秒變最吸睛的豪門「地盤專屬導遊」！

何超盈罕有現身深圳前海。（小紅書@深圳衛視科創最前沿）

頂強風泥濘地盤展雙語實力

何超盈今次是以深圳市政協委員身份，帶同新加坡領導網絡（SGLN）董事總經理及戰略項目高層，實地考察前海金控大廈施工現場。現場陣風極大，強風將她的髮型吹至凌亂，連說話亦要瞇起雙眼，但她完全毫無千金包袱，熱情地以流利英語介紹該處發展潛力。其後前海官員講解港深西部鐵路規劃時，何超盈更聽得極為入神，全程在英語與國語之間切換自如，當場為外賓進行即時專業翻譯，貼地務實的表現與昔日穿梭名流派對的豪門千金形象形成強烈對比！

泥濘地盤。（小紅書@深圳衛視科創最前沿）

以流利英語介紹該處發展潛力。（小紅書@深圳衛視科創最前沿）

聽得極為入神。（小紅書@深圳衛視科創最前沿）

當場為外賓進行即時專業翻譯。（小紅書@深圳衛視科創最前沿）

零架子派小餅乾

考察活動尾聲，何超盈更展現出極高親和力，隨手拿出自家品牌的小餅乾，笑眯眯地托工作人員分發給現場嘉賓，謙虛笑言這只是自己小店製作的小小心意，親民舉動瞬間拉滿全場好感度！由昔日身穿華服、閃耀社交圈的夜店千金，到如今戴上安全帽踩入泥濘地盤的政協委員，何超盈今次罕有露面展現出極強的務實魅力，完美詮釋何謂虎父無犬女！

零架子派小餅乾。（小紅書@深圳衛視科創最前沿）