周潤發排隊買叉燒被偶遇　親切合影沒架子　揸車等紅燈滑手機惹議

影帝周潤發（發哥）生活作風一向接地氣，平日出入平民餐廳，不時被市民和網民偶遇。



日前，又有網民拍到發哥獨自駕車前往一家燒味店購買叉燒，只見他身穿樸素便服，一頭白髮、身形清瘦，身旁並無保鏢或助理陪同。發哥毫無明星架子地與其他顧客一起排隊，當被街坊認出並被請求合影時，他都一一欣然應允，十分親切。

周潤發近年經常被網民偶遇，近日又被偶遇去燒味店買叉燒。(小紅書)

更多周潤發（發哥）近日被網民偶遇買叉燒相片：

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發哥在買叉燒時彎腰低頭，認真看着櫥窗內的燒味，還用手指輕點，示意師傅切哪一塊。接過打包好的外賣盒後，他不忘與老闆閒聊幾句，語氣熟絡得就像認識多年的老街坊。之後，發哥提着外賣返回座駕，開車離去。

不過事後，有網民在社媒分享了偶遇發哥駕車時的視頻。畫面中，發哥在等紅綠燈時疑似低頭玩手機，隨即在網上引發熱議。

有網民質疑發哥的行為可能違反了交通條例，留言：

「發哥好像在玩手機……」

「這樣下去，發哥要被罰款了。」



對此，也有網民澄清指出，在香港，車輛非行駛時使用手機並不違規。儘管如此，不少網民還是提醒，為了自身及他人的安全，駕駛時仍應儘量保持專注，以免分心釀成意外。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】