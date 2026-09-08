《愛回家》李芷晴爆秘撻甜品男神黃達文　同場睇騷拍拖隔空放閃

現年33歲的TVB「六合彩女神」李芷晴（Stephanie）感情生活傳出喜訊！據《東周刊》獨家報道，她成功脫單，秘撻現任西班牙蛋糕品牌總廚、曾於澳洲深造的「甜品男神」黃達文（Ricky Wong）。



李芷晴去年參加了《女神配對計劃》，卻未有從節目中配對成功。（IG@step_bystep）

同睇音樂會貼相同款短片傳情

據悉身為「甜品控」的李芷晴經朋友介紹下與現任西班牙蛋糕品牌總廚的黃達文結緣，隨即獲對方展開熱烈追求。兩人除了在社交平台「逢Post必Like」外，李芷晴早前生日更特別標註男方及甜品店；日前二人更被發現拍拖欣賞《新城35周年音樂會》，並各自於社交網上載一模一樣的黃淑蔓演唱短片隔空傳情，。截至目前，李芷晴與黃達文未有正式發聲確認關係，但兩人在社交平台早已互相關注，亦經常為對方帖文讚好，連串甜蜜互動令戀情不經意曝光。

李芷晴被曝撻上西班牙蛋糕品牌總廚的黃達文。（IG@step_bystep）

「甜品男神」黃達文被封翻版王嘉爾（IG@rickywongpastry）

今年李芷晴的生日蛋糕都是由黃達文親手做的。（IG@step_bystep）

之前兩人就同場睇黃淑蔓演唱。（IG截圖）

曾參演《女神配對》惹爭議

自認是「戀愛腦」且拍過6次拖的李芷晴，去年（2025年）參加TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》時，因接連拒絕暗戀她7年的舊同學周嘉全，以及用心安排浪漫告白的林焌堯（Jacob），最終含淚以「未懂愛自己」為由退場，一度遭網民狠批為「收兵娘娘」及「拜金女」。她其後澄清當時因「太過戀愛腦」，認為尚未處理好個人問題便開始新關係對雙方並不公平，呼籲外界切勿以侮辱性字眼攻擊。事隔一年，李芷晴終走出爭議陰霾，喜獲甜品男神呵護。

李芷晴喊住拒絕Jacob，表示：「喺呢個旅程裡面更加了解到自己太過戀愛腦，諗得唔夠清晰、清楚，就去開展一段關係。如果我貿貿然去做一個咁重要嘅決定，係對大家都唔公平。」（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴之後再解釋，若一個人連愛自己都未學懂，又怎能愛別人。（《女神配對計劃》截圖）

Jacob指會體諒李芷晴的決定，更表示很心痛她。（《女神配對計劃》截圖）

一位網民留言：「未睇女神之前幾鍾意你，睇完之後發現原來你係一個臭X嚟嘅，對你好失望，亦都好後悔支持咗你咁耐。」想不到李芷晴居然都會回覆，且不失禮貌，最終該名留言者亦有致歉。（Threads@step_bystep）

憑《愛回家》入屋獲TVB力捧

畢業於中大藝術系的李芷晴擁有天使美貌與魔鬼身材，2018年參選港姐後簽約TVB成為「親生女」，因主持《六合彩》及於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角深受觀眾喜愛，與焦浩軒組成的「壯妮CP」更是深入民心。2022年她再戰《香港小姐再競選》勇奪亞軍及「最佳進步獎」，出道8年憑亮眼外型獲封「愛回家女神」，備受無綫力捧。

李芷晴飾演的Elaine憑「最正長腿」深受觀眾喜愛。（TVB）