給阿嬤的情書｜「淑柔」王曉慧拒當演員坦然退場：過自己要的生活

中國內地電影《給阿嬤的情書》講述一名潮汕青年遠赴泰國尋找失聯阿公的温情故事，自從上映以來便收穫不少觀眾支持，更憑藉細膩動人的劇情獲得許多正面評價。



值得一提的是，片中不少演員都是首次接觸影視作品的新人或素人。其中，在電影裏飾演「淑柔」的王曉慧原本並非演藝圈人士，而是在朋友推薦下報名試鏡，意外與這個角色結下緣分。

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近日，她也在受訪時分享自己參與試鏡的過程，以及未來的發展規劃，引起不少網友關注與討論。

王曉慧憑藉電影《給阿嬤的情書》中「淑柔」一角受到關注後，不少觀眾原以為她會趁勢踏入演藝圈，陸續接拍更多作品與大家見面。然而，她卻多次公開表明，現階段並沒有進入娛樂圈發展的打算，甚至婉拒了多家經紀公司的邀請。

如今的她已經回到汕頭，重新投入原本的工作崗位，擔任玩具廠的插畫設計師，過着規律的上班生活，回歸朝九晚五的日常節奏。這樣的選擇也讓不少網友感到意外，同時佩服她在爆紅之後依然堅持自己想要的生活方式。

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作為一名從未接受過專業表演訓練的素人，王曉慧透露，當初是在朋友的推薦下報名參加試鏡。原本因為已經安排好陪父母出遊，她一度打算放棄這次機會，沒想到機緣巧合之下還是參與了試鏡，並順利獲得角色。

然而，劇本中的青年「淑柔」被設定為一位非常漂亮的女生，這也讓她一開始對自己缺乏信心，甚至因此陷入焦慮。開拍前，她還曾萌生辭演的念頭，擔心自己無法詮釋好這個角色。

談及演藝事業，王曉慧坦言自己從小從未設想過會踏入演藝圈，因此也談不上做好了相關準備。對於外界稱讚她成功詮釋「淑柔」一角，她一再強調，更多是因為劇本紮實、角色本身具備魅力，而非單純歸功於自己的演技。

她認為，導演之所以選擇她出演這個角色，或許是因為自己身上某些特質恰好與「淑柔」相符，但這並不代表未來遇到的每個角色都能如此契合。正因如此，她深知自己還有許多需要學習和磨練的地方。她也坦言，目前並沒有足夠的把握能夠勝任下一個角色，擔心若表現不如預期，反而會辜負大家對她的期待。

與此同時，她也表示如果選擇成為一名演員，就必須具備足夠強大的心理素質，提前準備好面對觀眾正面或負面的評價與聲音。

她也坦言，一旦進入演藝行業，外界對自己的關注會逐漸增加，甚至會延伸到私人生活，像是自己的家人和朋友也因此被推到公眾視線之中，但這些是她目前尚未準備好面對的部分。

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