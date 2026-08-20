迪麗熱巴陳飛宇再被爆秘戀　網民爆已經快見家長被批毫無根據

內地頂流女星迪麗熱巴與陳飛宇因合作古裝劇《白日提燈》CP感十足，緋聞隨之不絕於耳。今年6月中旬曾有網民爆料指二人已「秘密戀愛一年半兼於上海同居」，當時熱巴已即時親自當面闢謠，強調彼此只是合作夥伴。豈料事隔兩個月，劉大錘突然於直播中拋出震撼彈，宣稱二人感情已進展至「要見家長」，再度引發廣泛關注。

迪麗熱巴和陳飛宇合作演《白日提燈》。（微博圖片）

迪麗熱巴被爆與陳飛宇秘戀。（（微博@電影功夫女足）

網爆同居一年半 迪麗熱巴次日親當面闢謠

迪麗熱巴與陳飛宇自2024年合作主演古裝劇《白日提燈》後，隨着劇集於2026年3月熱播，兩人在戲裏戲外的頻繁互動與超強CP感備受觀眾注目。今年6月中旬，網絡突現純文字爆料，聲稱二人早已「秘戀一年半且於上海同居」，話題瞬間登上熱搜榜。熱巴於次日出席公開活動時親自當面闢謠，明確澄清兩人「只是很好的合作夥伴」。當時有跟拍網民於直播中證實，多次跟蹤拍攝均發現兩人皆是「各回各家」，從未捕捉到任何私下同框畫面。

迪麗熱巴和陳飛宇合作演《白日提燈》。（微博圖片）

劉大錘突改口風喊「已經要見家長」

這場缺乏實錘的緋聞原本已逐漸平息，豈料到了8月中旬卻再起波瀾。劉大錘於8月19日的直播中突然大改口風，拋出震撼彈指兩人的感情已經到了「要見家長」的階段。然而，劉大錘在直播過程中依然全程「空口無憑」，始終未能提供任何新的親密影像或照片證據。這種前後矛盾且空泛的說法，隨即引來大批網民質疑其真實性，認為純屬為了博取眼球。截至目前為止，迪麗熱巴與陳飛宇雙方的工作室均未對最新傳出的「見家長」爆料作出正式回應。不少理性網民與粉絲亦呼籲大家切勿輕信無根據的流言，給予藝人足夠的個人空間。