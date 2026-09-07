相聲演員郭德綱即興演出遭「嚴肅處理」　官方：歪曲篡改抗戰歌曲

相聲演員郭德綱今年7月在武漢一場京劇演出中，即興改編抗戰著名歌曲《彈起我心愛的土琵琶》，將原詞「微山湖上靜悄悄」改為「紫禁城中靜悄悄」，並加入「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄」等戲謔詞句。因改編內容未在演出報備材料中體現，遭武漢市文旅局立案調查。



央視報道，武漢市文旅局7日發佈處理通報指，決定對涉事舉辦單位及演出場所給予警告及罰款，並「對涉事人員嚴肅處理」。



通報指，7月24日晚，在武漢舉辦的《濟公活佛》第八本專場演出中，演員郭德綱歪曲篡改表現抗戰的著名歌曲《彈起我心愛的土琵琶》，造成惡劣社會影響。

經核查，郭德綱本場演出的舉辦單位江蘇籽迪芮呈體育文化產業發展有限公司、演出場所經營單位武漢中南劇場管理有限公司，違反《營業性演出管理條例》第二十五條、第二十六條、第十六條規定。

相聲演員郭德綱今年7月在武漢一場京劇演出中，即興改編經典紅歌《彈起我心愛的土琵琶》遭立案調查。（微博）

依據規定，武漢市文化和旅遊局決定對江蘇籽迪芮呈體育文化產業發展有限公司給予警告、沒收違法所得48687.4元（人民幣，下同）、罰款486874元的行政處罰，責令其整改並加強對演員和演出內容的管理；對武漢中南劇場管理有限公司給予警告、罰款110000元的行政處罰。同時，對涉事人員嚴肅處理。

通報指，抗戰歌曲承載中華民族抗戰記憶與民族情感，絕不允許任何單位和個人歪曲篡改。我們將依法加強監管，切實維護文化市場環境。

據早前報道，改編版本將原詞改為「西邊的太陽就要落山了，紫禁城中靜悄悄，彈起我心愛的土琵琶，唱起那動人的歌謠，我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄哎哎哎哎哎哦」。

公開資料顯示，《彈起我心愛的土琵琶》是1956年經典紅色電影《鐵道游擊隊》的插曲，展現了鐵道游擊隊員的抗戰英雄主義和樂觀主義精神。該歌曲已入選中宣部2019年發佈的「慶祝中華人民共和國成立70周年優秀歌曲100首」。