張子楓大方曬素顏照滿手傷痕惹心痛　霸氣視疤痕為演員勳章

內地人氣女星張子楓早前在「首屆CMG中國電影盛典」上，勇奪年度動作電影女演員殊榮，當時已有眼利網民發現她手上留有傷疤。近日，張子楓在社交平台大方分享了一組生活素顏照，相中的她身穿簡單背心搭配長褲，雖然整體精神狀態極佳，但雙手上多處顯眼疤痕卻瞬間成為網民熱烈討論的焦點，讓不少粉絲看後大感心痛。



內地女星張子楓在「首屆CMG中國電影盛典」上憑《捕風捉影》中何秋果一角勇奪年度動作電影女演員殊榮。（微博圖片）

兩部動作巨製親身上陣 實拍肉搏留下真傷痕

據悉，張子楓手臂上這些觸目驚心的傷痕，全都是近年拍攝兩部動作重頭戲時留下的「戰績」。在2025年上映的電影《捕風追影》中，她飾演英勇女警「何秋果」，為了追求最真實的視覺效果，她堅決拒絕使用護具及特效化妝，親身完成所有摔打與格鬥等高危動作，導致雙手反覆磨破出血，手臂及臉部更留下多處擦傷與瘀青。

張子楓最近在社媒曬出素顏照，不過手上的多處傷疤相當顯眼。（微博圖片）

就連同劇前輩梁家輝與導演楊子在宣傳時都出面證實，片中觀眾看到她臉上和手上的許多痕跡絕非特效妝容，而是片場真實留下的傷痛。

《捕風捉影》同劇組的影帝梁家輝都十分心疼張子楓。（小紅書＠中國電影報道）

至於左手臂上一條超過10厘米長的開放性長疤，則是拍攝電影《我們生活在南京》的末世求生戲份時被尖銳道具意外劃傷所致，當時她更因為一場跳軌戲碼而導致腳踝韌帶二度撕裂，可見拍攝過程驚險萬分。

張子楓左手臂上這條超過10厘米長的疤痕是在拍攝電影《我們生活在南京》落下的。（微博圖片）

視傷疤為演員勳章 淡然面對展現極致專業

面對佈滿雙手的傷痕，張子楓卻展現出超越年齡的豁達與專業。她不僅多次拒絕在鏡頭前刻意遮蓋這些疤痕，更將其視為演藝生涯的驕傲，霸氣地稱這些都是「角色在我身上留下的印記」。

張子楓私底下極少對外提及傷情。（小紅書圖片）

私底下的她極少主動對外提及傷情賣慘，早在2025年12月，她就曾曬出帶傷的生活照，並僅以一句輕鬆淡然的「小小嘚瑟～」作為配文，用燦爛的笑容回應外界的關切。